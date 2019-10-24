移民署再次強調 陳同佳來台須臨櫃申請
2019-10-24 19:40
聯合報 記者廖炳棋
／即時報導
今天中國時報報導，陳同佳根本沒辦法臨櫃申請來台灣，對此，內政部移民署嚴正駁斥，陳同佳是有註記的特定對象，不適用網簽或落地簽，只可以採臨櫃方式到香港辦事處送件，媒體報導內容完全錯誤，並非事實。
移民署說明，因為早期港人來台都必須到駐港辦事處臨櫃申請，以致經常大排長龍。辦事處為提升對香港居民的服務，2017年7月1日開始啟用雲端系統網路申辦，但仍維持部分案件須至台灣駐港辦事處採臨櫃申請，以供不符網簽或落地簽條件的民眾（特殊註記對象）使用。
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另外陸委會昨天表示，有關我方專案小組已經建立刑事警察局的單一窗口，陳男可直接與窗口聯絡等說明。移民署強調，屆時陳男如果與窗口聯繫，針對後續相關入境事宜，政府相關部門將可安排最為妥適的方式。
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