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影／討債虐打再丟包醫院 11暴力集團成員遭逮

2019-10-24 17:09聯合報 記者陳金松／台北即時報導

北聯幫分子黃姓男子涉嫌在北投區組暴力犯罪集團，多次率眾暴力討債，還刻意痛毆砍傷被害人後再載往醫院急診室「丟包」，以免被害人有生命危險，也藉此減輕刑責；刑事局偵四大隊和北市警方聯手，逮捕黃等11人，起獲彈簧刀和本票等贓證物，警詢後依組織犯罪等罪移送，檢方聲押黃等8人獲准。

警方調查，29歲黃姓男人自稱北聯幫分會成員，從今年8月起，連續在北市士林、北投、新北市新莊等地暴力討債，還自製黑幫服飾，招募幫眾標語；包括台北市刑大、中山、北投警分局和刑事局偵四大隊都接獲線報，合組專案小組調查。

警方說，嫌犯為了避免鬧出人命，減輕犯罪刑責，強押被害人毆打受傷後，還會派人載往北市某醫院急診室丟包急救，至少3人受害。

專案小組從今年8月起展開拘提蒐捕，陸續逮捕11人，查扣5張本票、2把刀械及手機等贓證物，多分嫌犯否認犯行，警方偵詢後依組織犯罪防制條例、傷害、強盜、恐嚇取財等罪嫌移送。

刑事局破獲暴力討債集團，查扣犯罪贓證物。記者陳金松／攝影
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警方查扣嫌犯討債施暴的兩把刀械。記者陳金松／攝影
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警方獲暴力討債集團，嫌犯自製的黑幫標語，令員警啼笑皆非。記者陳金松／攝影
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北投恐嚇

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