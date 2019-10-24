影／旅客機上大喊「有炸彈」 飛香港班機起飛前折回
2019-10-24 17:07
攝影中心 記者鄭超文
／桃園機場即時報導
桃園機場中午發生一起旅客謊稱飛機上有爆裂物的事件，導致飛機延誤近四小時才起飛，同機的旅客表示，一位女乘客在機上大喊「飛機不安全，飛機有炸彈，要求下飛機」，機長獲悉後立刻停止起飛並報警處理，航警登機檢查後，並未發現「爆裂物」。
香港航空HX-253由台北飛香港的班機，原定中午12時25分起飛，飛機已經後推，滑行到起飛等候區準備起飛，結果機上有1名香港籍區姓女性乘客忽然大喊「飛機不安全，飛機有炸彈」，跟空服員吵著「要求下飛機」，機組人員立刻回報機長，機長立刻停止起飛，並通知航警前來協助處理，飛機滑回原停機坪後，航空公司立即疏散機上的旅客，航警立刻登機檢查，並將區姓旅客及其友人帶回警局詢問，防爆小組清查飛機及行李後，並未發現他們宣稱的「炸彈」。
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同機的旅客表示，這名旅客突然情緒失控，在機艙內用廣東話大喊「飛機有炸彈」，後來大批航警登機處理，將這一女一男帶回偵訊，據了解，區姓女子疑似精神狀況異常。
航警接獲通報後，立即出動防爆車待命警戒，依照程序請所有旅客下飛機重新登機，行李也重新安檢，確認安全無虞後，才能登機起飛，飛機延誤至16:11才起飛，區女將交由航警局刑警大隊偵訊，航警表示，偵訊後將會依照違反民用航空法相關規定，移送桃園地檢署偵辦。
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