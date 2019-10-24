北投幫派分子暴力討債 刑事局逮11人

2019-10-24 16:39 中央社 台北24日電



有幫派背景黃姓男子以台北市北投區為據點，在當地暴力討債，並自創幫派口號和服飾，若被害人欠債不還，就會以暴力脅迫簽本票再毆打成傷丟包醫院。刑事局獲報逮11人送辦。

刑事局召開記者會，偵四大隊副大隊長王志成表示，日前接獲被害人報案，指稱遭幫派分子恐嚇取財，經查，有多項前科的黃男等人涉嫌，與台北市警察局北投分局等單位組專案小組查緝。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

警方查出，黃男為北投望族第二代，黃男加入幫派後，曾與小弟共組販毒集團在台北市兜售K他命遭逮捕。黃男事後以北投為據點，專在當地從事暴力討債，若債務人無法還債，就以暴力威脅簽本票，再由小弟把人打成重傷，丟至北投區某醫院。

警方表示，黃男為壯大幫派勢力，自創幫眾口號、印製幫派服飾，經查遭黃男暴力討債的被害人達4件，財損金額約新台幣上百萬元。

警方掌握線索後，日前陸續赴黃男等人住處逮人，起獲被害人簽立本票、彈簧刀等物。警訊後依傷害、恐嚇取財等罪嫌把黃男等11人移送士林地檢署偵辦。