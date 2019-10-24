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這個分局長宣傳反毒有創意 臨陣磨槍大唱RAP好顛覆

2019-10-24 15:54聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局長吳耀南今早上警廣宣傳「安居反毒」、「交通事故防制」，吳為了加深聽眾印象，突然唱了一段反毒的RAP，讓主持人也驚艷，顛覆傳統分局長傳統的宣傳方式，讓聽眾印象深刻，吳透露，其實接受訪問的前一晚，為了如何讓宣導內容，讓聽眾記得，因此絞盡腦汁，想出以唱RAP的方式，還苦練了一整晚，希望市民能夠記得。

台中市第四警分局長吳耀南說，為讓青年學子能遠離毒品的威脅，針對查緝不易的社區大樓、販毒與施用者以及毒品交易各處熱點強力掃蕩，透過「團體合作」、「深入社區」、「向上溯源」3大措施，建立「友善通報網」，透過與轄內各社區大樓、保全員等建立信任關係，將社區內疑似涉毒人口反映給警察，警察立即展開偵查，將反毒通報網絡發揮最大功效。

吳耀南說，為了讓聽眾印象深刻，昨天晚上他特別選了一首近日網路超夯的反毒歌曲「找出口的路」，熬夜苦練，今天上節目時，當場RAP給市民聽，該歌曲詮釋吸毒的人所面臨的困境。

吳耀南表示，「2020台灣燈會」部分展區在南屯區文心森林公園，展覽主題為「童趣樂園」，內容以親子共遊、童趣歡樂為主題，展覽期間周邊將實施交通管制，為避免塞車及停車不便，建議參觀民眾以搭乘大眾運輸工具前往為宜。另考量展區周邊汽車停車格數不足，市府設有免費接駁車疏運，屆時歡迎賞燈民眾多加運用，期望給人民一個幸福宜居的居家環境。

台中市第四警分局長吳耀南（右）今天上午上警廣宣傳，現場大唱反毒歌曲RAP，希望讓...
台中市第四警分局長吳耀南（右）今天上午上警廣宣傳，現場大唱反毒歌曲RAP，希望讓聽眾加深印象。圖／第四警分局提供
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台中市第四警分局長吳耀南（右）今天上午上警廣宣傳，現場大唱反毒歌曲RAP，希望讓...
台中市第四警分局長吳耀南（右）今天上午上警廣宣傳，現場大唱反毒歌曲RAP，希望讓聽眾加深印象。圖／第四警分局提供
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