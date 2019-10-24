取締違法抽砂 海巡署與澎湖縣府大動作查獲兩陸船

2019-10-24 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



大陸抽砂船長期群聚「台灣淺堆」違法抽砂，嚴重破壞澎湖重要傳統漁場，海洋委員會海巡署艦隊分署今清晨6點多會同澎湖縣府大動作聯合取締，由海巡署艦隊分署高雄艦、澎湖艦、金門艦及3艘100噸巡防艇，結合偵防分署特勤人員，以優勢警力將「豐溢9969」、「長興36」兩艘陸籍運砂船，連同28名船員帶回馬公。

澎湖縣長賴峰偉將在下午4點於馬公港8號碼頭前，慰勉執行取締抽砂船專案人員。賴峰偉表示，大陸抽砂船肆無忌憚在澎湖最重要的傳統漁場「台灣淺堆」盜採砂石，嚴重破壞海洋環境，造成生態浩劫，縣府將對大陸抽砂船裁處高額罰鍰，確保國土安全、生態環境及海洋資源。

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海巡署會同澎湖縣府、內政部空勤總隊等單位，今凌晨由海巡署艦隊分署長謝慶欽率領，從澎湖出動高雄艦、澎湖艦、金門艦、台南隊10059艇及澎湖隊10038艇、10066艇執行取締。清晨6點12分在海峽中線以東海域，發現大陸籍抽砂船、運砂船正在作業，6時15分由高雄艦現場指揮官謝慶欽下令啟動扣留。

包括海巡7人、特勤隊4人，在6點36分登上4226噸的「豐溢9969」抽砂船，共查扣9名工作人員及船隻，海巡署連同人船帶回，預計19時30分泊靠馬公港1號碼頭。