親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

瑪莎拉蒂平息大陸怒火 暫停贊助金馬獎

觀察不到9局紅襪速簽劉致榮 雙方就是賭注結合

撿到槍！台南老農拾獲槍彈 警方據報查到丟槍者

2019-10-24 15:16聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子因家中有身故友人寄放改造手槍及子彈，深怕遭檢警追緝，本月19日趁著深夜時分四下無人之際，將該批非法槍彈放入小布包內，開車至安南區公學路5段周遭，丟棄在農地水桶旁，「撿到槍！」旋即被早起的老農拾獲後報警，經警方循線找到黃，全案依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦外，擴大偵辦該槍彈是否涉及他案。

據調查，黃認為該棄置處為農地且地處偏僻、人跡罕見，研判該白底紅邊小布包丟棄於此處，應無大礙，未料，他放置不久後，即被早起工作的老農發現後，淡定的向警方報案。

警方獲報後立即趕至現場，並在農地旁布包內，當場起獲黑色改造手槍1把、子彈5發，經台南市警三分局偵查隊及安佃派出所擴大調閱周邊監視器，分析比對相關影像，查出應是黃姓男子所為，藉以逃避檢警追緝，隨後在22日下午查緝黃嫌到案。

警方調查，黃坦承不諱，稱該批槍彈是身故友人所寄放，深怕遭檢警追緝而棄置農地，全案依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦外，進一步釐清該批槍彈是否涉及其他刑案。

黃嫌於本月19日趁著深夜時分四下無人之際，將該批非法槍彈放入小布包內，開車至安南...
黃嫌於本月19日趁著深夜時分四下無人之際，將該批非法槍彈放入小布包內，開車至安南區公學路5段周遭，丟棄在農地水桶旁。記者邵心杰／翻攝
分享
警方獲報後立即趕至現場，並在農地旁小布包內，當場起獲黑色改造手槍1把、子彈5發。...
警方獲報後立即趕至現場，並在農地旁小布包內，當場起獲黑色改造手槍1把、子彈5發。記者邵心杰／翻攝
分享
早起工作的老農發現該批非法槍彈，淡定的報案「撿到槍」，警方循線偵破此案。記者邵心...
早起工作的老農發現該批非法槍彈，淡定的報案「撿到槍」，警方循線偵破此案。記者邵心杰／翻攝
分享

農地

相關新聞

取締違法抽砂 海巡署與澎湖縣府大動作查獲兩陸船

2019-10-24 15:43

影／新北地檢署槍擊案 少年開槍後攜槍投案畫面曝光

2019-10-24 12:09

漁船走私831公斤安非他命 新竹查緝隊送焚化爐銷毀

2019-10-24 11:28

影／少年囂張拒檢 新北地檢前連開8槍逃逸 帶槍投案

2019-10-24 09:19

剛出院 68歲兒剪刀殺91歲母

2019-10-24 00:29

玩槍走火中彈 男子對警謊稱在柴山遭流彈擊中

2019-10-23 22:53

高雄傳槍響 男子左大腿遭子彈貫穿送醫急救中

2019-10-23 19:58

影／6旬男子吸毒成癮 連髮妻身故保險金也敗光光

2019-10-23 12:01

拆南方澳斷橋 2船待拖 要取4件寶物

2019-10-11 23:40

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

28歲印尼籍漁工下月即將成婚 卻命喪跨港斷橋意外

2019-10-04 14:13

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44
看更多

熱門文章

亞錦賽頒獎正妹短裙襯美腿 網跪求IG神搜

2019-10-23 20:47

高速公路匝道「天眼」系統11月啟用 違規「無所遁形」

2019-10-24 11:20

6歲電眼妹自拍被媽出賣！「美肌vs.真實」萬人暴動：騙我生女兒

2019-10-23 20:17

蔥遭竊毀了30多年的互信？ 555公斤的三星蔥不翼而飛

2019-10-24 11:53

「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

2019-10-24 10:35

破案了！石虎監測相機大量遭竊 警方查獲1男子涉案

2019-10-24 11:10

老母立遺囑死後長子現住房子過戶給次子 兄弟法庭爭產

2019-10-24 08:22

千鈞一髮 新營民宅火警消防及時阻火舌蔓延

2019-10-23 19:38

女兒怨萬聖節扮鬼太逼真嚇壞同學 母：明年扮陰屍路

2019-10-24 11:31

情侶訂外送備註閃瞎單身外送員 網友留言全歪樓

2019-10-24 10:50

蘇花公路砂石車自撞山壁 駕駛無呼吸心跳搶救中

2019-10-24 11:27

台61線觀音永安段車牌辨識上路、明年1/1起超速開罰

2019-10-23 16:24

車輛進入圓環要不要打方向燈？搞不清楚荷包要失血

2019-10-23 18:32

警官酒後非禮女老師 澎警查出確有其事調職

2019-10-23 17:42

最牛逼暗黑特級廚師？連白飯都「操灰搭」

2019-10-23 21:50

帶舊衣褲到愛買辦退貨竟得手兩次 女子賠4倍和解換緩刑

2019-10-23 16:38

本願山彌陀講堂住持：可以殺了我 但絕不可汙辱我人格

2019-10-24 13:11

台塑越鋼汙染案求償1.4億 法院「無管轄權」裁定駁回

2019-10-23 21:02

豬隊友喊一聲「宏哥」 讓酒駕老大身分露餡

2019-10-24 09:43

男子侵入藝人丁國琳家中行竊 法官認會再犯裁定收押

2019-10-23 20:40

影／少年囂張拒檢 新北地檢前連開8槍逃逸 帶槍投案

2019-10-24 09:19

影／怎麼撞的？台東火車站前賓士連撞5車及1機車

2019-10-23 23:25

影／九旬母流血倒臥家中 精障兒躲房間不敢看母急救

2019-10-23 19:12

吳子嘉涉指他主導高銀放貸慶富 二審仍要賠35萬

2019-10-23 17:27

九旬老母陳屍家中 檢警帶回精障兒偵辦中

2019-10-23 17:54

彰化警員肇事逃逸 警方秉公送辦

2019-10-23 20:40

影／女下車狂奔逆向衝上匝道 警冒險穿車陣救下

2019-10-23 16:54

剛出院 68歲兒剪刀殺91歲母

2019-10-24 00:29

討論出遊趁機強吻女網友 僅吻到嘴角判拘役55日

2019-10-24 07:58

督導女子服勞務 村長涉猥褻

2019-10-24 00:19

自駕車撞車 非危險駕駛不起訴

2019-10-24 00:15

鄰居冷氣吹進她家？婦：冷到得戴毛帽睡覺

2019-10-23 17:34

台南里幹事揩油被判2年 公所：加強公務車輛管理

2019-10-23 19:57

姊照料智障妹一起輕生 40年背後有洋蔥輕判1年

2019-10-24 12:50

「蘋果西打」掏空案　前總座：特支費是我的勞務報酬

2019-10-24 14:59

影／國道3號高架路段火燒車 警、消馳援防釀二次事故

2019-10-24 13:12

元配丈夫搞婚外情長達9年 小三懷孕生2小孩還墮胎

2019-10-24 14:35

上工第2天就慘遭裁刀「斷掌」 女工索賠246萬全判准

2019-10-24 11:47

媽狂夾15次都落空兒子好失落 佛心檯主秒送娃娃網讚好暖

2019-10-24 14:33

擔心受罰 全台各大樓鬧消防水帶荒

2019-10-23 21:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top