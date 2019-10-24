撿到槍！台南老農拾獲槍彈 警方據報查到丟槍者

2019-10-24 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



黃姓男子因家中有身故友人寄放改造手槍及子彈，深怕遭檢警追緝，本月19日趁著深夜時分四下無人之際，將該批非法槍彈放入小布包內，開車至安南區公學路5段周遭，丟棄在農地水桶旁，「撿到槍！」旋即被早起的老農拾獲後報警，經警方循線找到黃，全案依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦外，擴大偵辦該槍彈是否涉及他案。

據調查，黃認為該棄置處為農地且地處偏僻、人跡罕見，研判該白底紅邊小布包丟棄於此處，應無大礙，未料，他放置不久後，即被早起工作的老農發現後，淡定的向警方報案。

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警方獲報後立即趕至現場，並在農地旁布包內，當場起獲黑色改造手槍1把、子彈5發，經台南市警三分局偵查隊及安佃派出所擴大調閱周邊監視器，分析比對相關影像，查出應是黃姓男子所為，藉以逃避檢警追緝，隨後在22日下午查緝黃嫌到案。