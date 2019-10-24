毒駕撞警 男子逃不過負傷勇警追捕被逮

2019-10-24 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



高雄黃姓男子昨晚在大寮區路上，沿路蛇行引起巡邏員警注意，在警方上前盤查時，他竟然佯裝停車受檢，然後加速衝撞員警，在雙方展開追逐下，黃男見逃不過束手就擒，警方在他車上找到20多包毒品海洛因與針筒等。

高雄林園警分局大寮分駐所簡姓、黃姓員警昨晚11點多巡邏時，在188縣道與大同街口，見到黃男（34歲）駕駛的車輛不斷蛇行，又在綠燈時停在路間，可疑行為引起員警注意。

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警方在上前盤查時，黃男佯裝停車受檢，然後突然加速衝撞員警後逃逸，造成員警左手被車門夾到受傷，雙方展開追逐。經過林園警分局線上警力支援，黃男沿著88快速道路往西逃逸，在要轉進保福路口時，被警方攔截，黃眼見進退兩難下，只好束手就擒，被員警壓制在地。