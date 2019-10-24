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影／新北地檢署槍擊案 少年開槍後攜槍投案畫面曝光

2019-10-24 12:09聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北地檢署前今天凌晨驚傳槍響，土城警方巡邏發現一輛白牌計程車違停在地檢署大門口旁，欲上前盤查時，有人從車內舉槍對空連開8槍，該車隨即加速逃離，警方尾隨追上快速道路但仍被逃逸，涉嫌開槍的17歲唐姓少年於開槍12分鐘後，自行攜槍至新莊警分局投案，土城警方漏夜將人帶回偵訊。據了解，唐姓少年疑似得知家到地檢署出庭，才會半夜攜槍前往堵人，卻遇警方盤查才會一時衝動開槍洩憤。警方將進一步釐清案發原因，訊後將依槍砲、公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市土城警分局清水派出所員警今天凌晨零時15分，巡邏經過土城區金城路新北地檢署，發現大門口違停著一輛疑似白牌計程車形跡可疑，正當警方準備上前盤查時，有人伸手從車內舉槍對空連開8槍，頓時槍聲大作，該車隨即加速逃離，警方不敢大意，鳴警笛一路追趕至台65快速道路，但該車仍加速朝新莊方向逃逸。

涉嫌開槍的17歲唐姓少年，疑似自知難逃警方查緝，於今天凌晨零時27分，攜帶金牛座935黑色改造手槍1把，自行到新莊警分局投案，土城警方獲悉也立即將人帶返土城警分局進行偵訊，警方鑑識人員現場採證後，共發現8顆彈殼，還有3發未擊發的子彈。

唐姓少年是昨晚9時許從新莊區化成路與五工一路口，搭乘許姓男子所駕駛的白牌計程車至土城區金城路二段新北地檢署。司機許男供稱，是唐姓少年叫車，但不情楚為何會開槍。據了解，唐姓少年疑似今年5月間與人在汐止區鬥毆結怨，得知仇家昨晚到新北地檢署出庭，便攜槍前往堵人，但還未遇到人，就遇到警方攔檢，才會對空連開8槍洩憤。

據了解，唐姓少年辯稱，該把改造手槍及子彈是一名綽號阿文的男子寄放，連手機也在逃亡半路上丟棄路邊。雖然唐姓少年到案後坦承開槍，但其供詞仍有諸多疑點，確實案發原因，有待警方進一步調查釐清。

新北地檢署前今天凌晨驚傳槍響，涉嫌開槍逞凶的唐姓少年於案發後12分鐘，自行攜槍向...
新北地檢署前今天凌晨驚傳槍響，涉嫌開槍逞凶的唐姓少年於案發後12分鐘，自行攜槍向新莊警方投案。記者王長鼎／翻攝
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