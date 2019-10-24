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漁船走私831公斤安非他命 新竹查緝隊送焚化爐銷毀

2019-10-24 11:28聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

海巡署「宜蘭艦」新竹查緝隊去年4月25日在距臺灣1800公里以外南沙太平島，查獲一艘台籍漁船「義守號」進行海上運毒，於船艙內查獲35袋、市值8億多元、總重達831.8公斤安非他命，全案於今年5月23日終審定讞，所有毒品於10月16日，由新竹地檢署指揮偵防分署新竹查緝隊於新竹市環保局垃圾焚化場完成銷毀。

新竹查緝隊表示，陳姓主嫌接受泰國國際販毒集團委託，以一趟200萬元代價，委託「義守號」曾姓船長於去年1月從高雄興達港出發，前往馬來西亞接運安非他命，企圖以飼料袋魚目混珠，將毒藏於船艙企圖運至菲律賓，卻遭海巡署新竹查緝隊循線緝獲，全案經新竹檢方起訴陳，歷經一審、二審，於最高法院終審定讞，陳被依毒品危害防制條例共同運輸第二級毒品罪判處12年有期徒刑，扣案毒品及運輸工具漁船「義守號」則沒收銷毀。

新竹查緝隊指出，由於本案毒品量很多，新竹檢方指揮新竹查緝隊及特勤隊幹員，全副武裝戒護，將扣押的35袋安非他命送至新竹巿環保局垃圾焚化場，清點後投入，將所有毒品銷毀迨盡。

新竹檢方指揮新竹查緝隊及特勤隊幹員，全副武裝戒護，將扣押的35袋安非他命送至新竹...
新竹檢方指揮新竹查緝隊及特勤隊幹員，全副武裝戒護，將扣押的35袋安非他命送至新竹巿環保局垃圾焚化場，清點後投入，將所有毒品銷毀迨盡。記者王駿杰／翻攝
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新竹檢方指揮新竹查緝隊及特勤隊幹員，全副武裝戒護，將扣押的35袋安非他命送至新竹...
新竹檢方指揮新竹查緝隊及特勤隊幹員，全副武裝戒護，將扣押的35袋安非他命送至新竹巿環保局垃圾焚化場，清點後投入，將所有毒品銷毀迨盡。記者王駿杰／翻攝
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新竹檢方指揮新竹查緝隊及特勤隊幹員，全副武裝戒護，將扣押的35袋安非他命送至新竹巿環保局垃圾焚化場，清點後投入，將所有毒品銷毀迨盡。記者王駿杰／翻攝
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新竹毒品海巡署

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