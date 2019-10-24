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影／中警抓毒兇猛助攻房價 警局長：有社區每坪漲6萬

2019-10-24 11:23聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局長楊源明昨天上警察廣播電台，宣傳近來台中市警局對於反毒、查緝毒品的工作成果，並首次與台中市警局臉書《TCPB局長室》結合，同步直播，楊除了接受市民call-in外，局長臉書的小編也透過直播與粉絲在網路互動，反應熱烈，影片瀏覽數破3.5萬人。楊提到，市警局已連續三屆獲得「安居緝毒專案」評比冠軍，更舉例有社區因警方用力緝毒，助攻房價從每坪8萬躍升到14萬，未來也將持續查緝毒品，「讓人民有感」。

台中市警局長楊源明昨天下午5時許，前往警察廣播電台台中台現場直播節目暢談反毒議題，針對社會大眾及學生家長最關注的反毒議題進行詳細的解說。楊除節目中接受民眾call-in，更首創以臉書直播的方式與民眾互動，期讓更多層面的民眾瞭解市警局反毒的決心及抗制毒品的成效。

台中市警局長楊源明表示，市警局執行「安居緝毒專案」分別在去年與今年蟬聯三屆冠軍，都獲行政院評核為六都第一，建構「友善通報網」讓掃毒無死角，藉由居民協助警察反映社區異常情況取締毒品，形塑安靜安全的社區。

他也舉例，第一警分局有一棟出租套房的大樓，社區很複雜，有很多毒犯、毒品，也因為大樓管委會與警方配合，有效緝毒，查緝

了好幾件毒品案，將毒犯、毒品趕出社區，「淨化社區」有助於提高社區評價與房價，該大樓住戶也反映，該社區的成交價格從每坪8萬元躍升到14萬元。

楊源明表示，市警局聯合學校、教育單位針對毒品熱點實施擴大臨檢巡查，加強教育、社福、法院等網絡聯繫，拓展毒品藥頭情資來源，防制毒品進入校園。

楊源明說，市警局在今年1至9月份成功杜絶危害民眾的毒品1.3噸，未來將持續查緝毒品不鬆懈，「讓人民有感」。

《TCPB局長室》迄今已有32萬臉書粉絲，昨天也首度結合警廣節目全程直播，並透過小編群與粉絲互動，該段直播影片有10萬觸及率及3.5萬實際觀看人數，許多市民看到影片後，感謝市警局對維護台中市治安付出的努力。

台中市警局長楊源明昨天上警察廣播電台，宣傳台中市警局查緝毒品的成果。圖／台中市警...
台中市警局長楊源明昨天上警察廣播電台，宣傳台中市警局查緝毒品的成果。圖／台中市警局提供
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台中市警局長楊源明昨天上警察廣播電台，宣傳台中市警局查緝毒品的成果。圖／台中市警...
台中市警局長楊源明昨天上警察廣播電台，宣傳台中市警局查緝毒品的成果。圖／台中市警局提供
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