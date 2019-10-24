親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

堅持港女命案政策沒轉彎 徐國勇嗆記者「講話客氣一點」

1眼望3國！它是大陸超級景區…也是最悲哀的國恥之地

影／少年囂張拒檢 新北地檢前連開8槍逃逸 帶槍投案

2019-10-24 09:19聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北地檢署前今天凌晨驚傳槍響，土城警方巡邏發現一輛多元計程車停在地檢署大門口，欲上前盤查時，有人從車內舉槍對空連開8槍，該車隨即加速逃離，警方尾隨追上快速道路但仍被逃逸，涉嫌開槍的17歲唐姓少年於開槍12分鐘後，攜槍至新莊警分局投案，土城警方漏夜將人帶回偵訊。據了解，唐姓少年疑似得知家到地檢署出庭，才會半夜攜槍前往堵人，卻遇警方盤查才會一時衝動開槍洩憤。警方將進一步釐清案發原因，訊後將依槍砲、公共危署嫌送辦。

新北市土城警分局清水派出所員警今天凌晨零時15分，巡邏經過土城區金城路新北地檢署，發現大門口停著一輛多元計程車形跡可疑，正當警方準備上前盤查時，有人伸手從車內舉槍對空連開8槍，頓時槍聲大作，該車隨即加速逃離，警方不敢大意，鳴警笛一路追趕至台65快速道路，但該車仍加速朝新莊方向逃逸。

涉嫌開槍的17歲唐姓少年，疑似自知難逃警方查緝，於今天凌晨零時27分，攜帶金牛座935黑色改造手槍1把，自行到新莊警分局投案，土城警方獲悉也立即將人帶返土城警分局進行偵訊，警方鑑識人員現場採證後，共發現8顆彈殼，還有3發未擊發的子彈。

唐姓少年是昨晚9時許從新莊區搭乘許姓男子所駕駛的多元計程車至土城區新北地檢署，許男供稱，是唐姓少年叫車，但不情楚為何會開槍。據了解，唐姓少年疑似與人結怨，得知仇家昨天到新北地檢署出庭，便攜槍前往堵人，但還未遇到人，就遇到警方攔檢，才會朝空開槍洩憤。至於確實案發原因，有待警方進一步調查釐清。

新北地檢署前今天凌晨驚傳槍響，警方鑑識人員現場採證後，共發現8顆彈殼，還有3發未...
新北地檢署前今天凌晨驚傳槍響，警方鑑識人員現場採證後，共發現8顆彈殼，還有3發未擊發的子彈。記者王長鼎／翻攝
分享
新北地檢署前今天凌晨驚傳槍響，涉嫌開槍的17歲唐姓少年，疑似自知難逃警方查緝，開...
新北地檢署前今天凌晨驚傳槍響，涉嫌開槍的17歲唐姓少年，疑似自知難逃警方查緝，開槍後隨即攜帶黑色改造手槍1把，自行到新莊警分局投案，土城警方獲悉也立即將人帶返偵訊。記者王長鼎／翻攝
分享
新北地檢署前今天凌晨驚傳槍響，警方鑑識人員現場採證後，共發現8顆彈殼，還有3發未...
新北地檢署前今天凌晨驚傳槍響，警方鑑識人員現場採證後，共發現8顆彈殼，還有3發未擊發的子彈。記者王長鼎／翻攝
分享

相關新聞

剛出院 68歲兒剪刀殺91歲母

2019-10-24 00:29

玩槍走火中彈 男子對警謊稱在柴山遭流彈擊中

2019-10-23 22:53

高雄傳槍響 男子左大腿遭子彈貫穿送醫急救中

2019-10-23 19:58

影／6旬男子吸毒成癮 連髮妻身故保險金也敗光光

2019-10-23 12:01

影／副分局長台語宣導 基層警讚：一秒貼近長輩心

2019-10-23 09:10

拆南方澳斷橋 2船待拖 要取4件寶物

2019-10-11 23:40

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

28歲印尼籍漁工下月即將成婚 卻命喪跨港斷橋意外

2019-10-04 14:13

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44
看更多

熱門文章

亞錦賽頒獎正妹短裙襯美腿 網跪求IG神搜

2019-10-23 20:47

6歲電眼妹自拍被媽出賣！「美肌vs.真實」萬人暴動：騙我生女兒

2019-10-23 20:17

特斯拉自動駕駛撞警車 檢不起訴：駕駛無危險行為

2019-10-23 10:33

國一台南大灣交流道貨櫃車翻覆 南下封閉中

2019-10-23 13:47

男性友人想要超友誼 他被惹怒暴打對方致死

2019-10-23 12:08

藝人丁國琳透天厝竊賊被抓 難過找不回親人遺留首飾

2019-10-23 13:08

千鈞一髮 新營民宅火警消防及時阻火舌蔓延

2019-10-23 19:38

豬血湯漲到25元 客人嫌貴喊「關起來不要賣！」

2019-10-23 14:28

老母立遺囑死後長子現住房子過戶給次子 兄弟法庭爭產

2019-10-24 08:22

台61線觀音永安段車牌辨識上路、明年1/1起超速開罰

2019-10-23 16:24

車輛進入圓環要不要打方向燈？搞不清楚荷包要失血

2019-10-23 18:32

她疑惑客人為何只愛坐「髒桌」 網曝原因：會挑位置坐

2019-10-23 13:16

約女網友摩鐵開房間 命洗殘廢澡舔全身完事後卻被告

2019-10-23 13:40

等餐狂催單 外送哥暴怒推店員嗆「你打我啊！」

2019-10-23 10:44

警官酒後非禮女老師 澎警查出確有其事調職

2019-10-23 17:42

外送員送餐撞成一團？虛驚一場只是發揮同事愛幫忙

2019-10-23 15:06

帶舊衣褲到愛買辦退貨竟得手兩次 女子賠4倍和解換緩刑

2019-10-23 16:38

最牛逼暗黑特級廚師？連白飯都「操灰搭」

2019-10-23 21:50

5輛進口名車夜遊淡水競速 領到8張罰單最高可罰12萬

2019-10-23 11:17

基隆「海上美術館」遭破壞 徵求行車記錄器助警破案

2019-10-23 15:54

台塑越鋼汙染案求償1.4億 法院「無管轄權」裁定駁回

2019-10-23 21:02

男子侵入藝人丁國琳家中行竊 法官認會再犯裁定收押

2019-10-23 20:40

簽5百萬本票仍情不自禁 小三搞裸體擁抱嘿咻下場慘了

2019-10-23 10:40

花蓮米棧驚傳槍響 2頭山羊被槍殺1死1傷

2019-10-23 13:19

影／怎麼撞的？台東火車站前賓士連撞5車及1機車

2019-10-23 23:25

房客「洗澡常昏倒」房東不理 鬧出2命判1年

2019-10-23 11:16

影／九旬母流血倒臥家中 精障兒躲房間不敢看母急救

2019-10-23 19:12

九旬老母陳屍家中 檢警帶回精障兒偵辦中

2019-10-23 17:54

吳子嘉涉指他主導高銀放貸慶富 二審仍要賠35萬

2019-10-23 17:27

彰化警員肇事逃逸 警方秉公送辦

2019-10-23 20:40

牙醫聘密醫幫裝假牙收入破百萬 兩人招供：五五分帳

2019-10-23 12:44

影／女下車狂奔逆向衝上匝道 警冒險穿車陣救下

2019-10-23 16:54

台南里幹事揩油1萬多元 法官判2年徒刑

2019-10-23 10:16

富少游翰甯飆藍寶堅尼釀2死3傷 一審認判2年4月

2019-10-23 11:06

鄰居冷氣吹進她家？婦：冷到得戴毛帽睡覺

2019-10-23 17:34

有神助！龍虎寺迎回遭竊300年神像 感恩警方及國姓爺

2019-10-23 12:40

5歲小女孩穿褲子太慢被父打傷 女兒原諒使他獲緩刑

2019-10-23 13:45

觀宏專案越客集體脫逃 判決出爐僅1人須入監

2019-10-23 14:50

討論出遊趁機強吻女網友 僅吻到嘴角判拘役55日

2019-10-24 07:58

督導女子服勞務 村長涉猥褻

2019-10-24 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top