影／少年囂張拒檢 新北地檢前連開8槍逃逸 帶槍投案

2019-10-24 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北地檢署前今天凌晨驚傳槍響，土城警方巡邏發現一輛多元計程車停在地檢署大門口，欲上前盤查時，有人從車內舉槍對空連開8槍，該車隨即加速逃離，警方尾隨追上快速道路但仍被逃逸，涉嫌開槍的17歲唐姓少年於開槍12分鐘後，攜槍至新莊警分局投案，土城警方漏夜將人帶回偵訊。據了解，唐姓少年疑似得知家到地檢署出庭，才會半夜攜槍前往堵人，卻遇警方盤查才會一時衝動開槍洩憤。警方將進一步釐清案發原因，訊後將依槍砲、公共危署嫌送辦。

新北市土城警分局清水派出所員警今天凌晨零時15分，巡邏經過土城區金城路新北地檢署，發現大門口停著一輛多元計程車形跡可疑，正當警方準備上前盤查時，有人伸手從車內舉槍對空連開8槍，頓時槍聲大作，該車隨即加速逃離，警方不敢大意，鳴警笛一路追趕至台65快速道路，但該車仍加速朝新莊方向逃逸。

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涉嫌開槍的17歲唐姓少年，疑似自知難逃警方查緝，於今天凌晨零時27分，攜帶金牛座935黑色改造手槍1把，自行到新莊警分局投案，土城警方獲悉也立即將人帶返土城警分局進行偵訊，警方鑑識人員現場採證後，共發現8顆彈殼，還有3發未擊發的子彈。