影／少年囂張拒檢 新北地檢前連開8槍逃逸 帶槍投案
2019-10-24 09:19
聯合報 記者王長鼎
／新北即時報導
新北地檢署前今天凌晨驚傳槍響，土城警方巡邏發現一輛多元計程車停在地檢署大門口，欲上前盤查時，有人從車內舉槍對空連開8槍，該車隨即加速逃離，警方尾隨追上快速道路但仍被逃逸，涉嫌開槍的17歲唐姓少年於開槍12分鐘後，攜槍至新莊警分局投案，土城警方漏夜將人帶回偵訊。據了解，唐姓少年疑似得知家到地檢署出庭，才會半夜攜槍前往堵人，卻遇警方盤查才會一時衝動開槍洩憤。警方將進一步釐清案發原因，訊後將依槍砲、公共危署嫌送辦。
新北市土城警分局清水派出所員警今天凌晨零時15分，巡邏經過土城區金城路新北地檢署，發現大門口停著一輛多元計程車形跡可疑，正當警方準備上前盤查時，有人伸手從車內舉槍對空連開8槍，頓時槍聲大作，該車隨即加速逃離，警方不敢大意，鳴警笛一路追趕至台65快速道路，但該車仍加速朝新莊方向逃逸。
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涉嫌開槍的17歲唐姓少年，疑似自知難逃警方查緝，於今天凌晨零時27分，攜帶金牛座935黑色改造手槍1把，自行到新莊警分局投案，土城警方獲悉也立即將人帶返土城警分局進行偵訊，警方鑑識人員現場採證後，共發現8顆彈殼，還有3發未擊發的子彈。
唐姓少年是昨晚9時許從新莊區搭乘許姓男子所駕駛的多元計程車至土城區新北地檢署，許男供稱，是唐姓少年叫車，但不情楚為何會開槍。據了解，唐姓少年疑似與人結怨，得知仇家昨天到新北地檢署出庭，便攜槍前往堵人，但還未遇到人，就遇到警方攔檢，才會朝空開槍洩憤。至於確實案發原因，有待警方進一步調查釐清。
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