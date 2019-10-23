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影／6旬男子吸毒成癮 連髮妻身故保險金也敗光光

2019-10-23 12:01聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北警方溯源查緝毒品來源，查出6旬孫姓男子涉有重嫌，警方監控蒐證，發現孫男因吸毒成癮，2月個月才因心臟瓣膜脫離，緊急送進加護病房急救才救回一命，出院仍難以抗拒毒癮，連妻子亡故所領的保險金也全數用來購毒，今天持搜索票查獲孫男到案，訊後今天依毒品罪嫌移送法辦。

新北市海山警分局偵查隊偵今年元月偵辦一起毒品案，循線向上溯源，掌握61歲毒販孫姓男子染上吸食海洛因及安非他命惡習已近20年，因不堪購買毒品龐大開銷，竟鋌而走險淪為藥頭，販賣毒品給下游藥腳，藉此賺取施用毒品的花費。

海山偵查隊經半年監控蒐證，原本見時機成熟，預計於今年7月間就要收網，不料孫嫌竟因長期施用毒品，造成心臟瓣膜脫離，緊急送進加護病房急救才救回一命，醫院一住就是2個月。而孫嫌剛從鬼門關回來，卻仍然難以抗拒毒癮，仍持續購買毒品施用，且因欠缺現金，甚至連髮妻死亡時所遺留的50萬元保險金全數用來購買毒品，令人不勝唏噓。

據了解，海山警方獲悉孫嫌日前已出院，今天持搜索票前往孫嫌家中執行搜索，現場查扣注射針筒、吸食器、電子磅秤、海洛因1包等證物，全案依違反毒品危害防制條例偵辦。孫嫌到案後身形瘦弱、面容憔悴，對於毒品害人害己也感到百般無奈。

海山警分局長林温柔呼籲，毒品危害一生，吸一口毒，送半條命，他強調，警方將持續加強查緝毒品，也會透過轄區內各種管道、公開活動向民眾宣導反毒觀念，宣示警方打擊毒品決心。

新北警方溯源查緝毒品來源，查獲毒販孫姓男子長期施用毒品，造成心臟瓣膜脫離，緊急送...
新北警方溯源查緝毒品來源，查獲毒販孫姓男子長期施用毒品，造成心臟瓣膜脫離，緊急送進加護病房急救才救回一命，出院後仍持續施用毒品，今天持搜索票查獲到案。記者王長鼎／翻攝
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毒品反毒

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