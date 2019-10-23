「我爸槍放抽屜！」 學童參訪派出所爆出驚人之語

2019-10-23 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／即時報導



一群國小學童參訪台中市清水警分局派出所，一名學童突然說 ：「我爸爸的槍放抽屜」，眾人嚇一跳，原來是玩具槍。

台中市清水區三田國小黃孟元校長為宣導法治教育，請清水警分局三田所所長，幫忙安排全校師生到派出所參訪，學生於21日上午興奮的來到派出所，對於參訪活動充滿期待。

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清水警分局三田派出所由辦案經驗豐富的副所長楊志宏、員警劉哲維、簡培倫等人擔任解說員，所內的志工媽媽們也熱情的擔任招待，在員警的詳細介紹辦公廳舍、警用裝備介紹、交通與法治宣導外，小朋友對於真實的手槍、長槍等充滿好奇心，另外還有防彈頭盔、盾牌、防彈衣及警用汽機車的警示燈與警報器，也都爭相拿起裝備拍照，負責拍照老師手没停過。

一名小朋友突然大聲的向員警表示，「我爸爸的槍，放在抽屜裡喔」此時員警突然停下來，看著該名小朋友，準備詢問時，幸好，小朋友立即補上一句「是我爸爸參加生存遊戲的玩具手槍啦」，意外插曲讓大伙虛驚一場。