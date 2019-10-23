影／副分局長台語宣導 基層警讚：一秒貼近長輩心

2019-10-23 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



近年詐騙集團猖獗，被害者除了青少年與成人外，不少長輩積蓄一生的養老金也被騙光。有鑑於此，台中市第一警分局副分局長周俊銘特別錄製廣播，罕見地以台語方式進行反毒品宣導，讓年長聽眾「倍感親切」；基層警也讚，國語宣傳有些長輩聽不太懂，改以流利台語說明，一秒貼近長輩的心。

台中一名90歲林姓老翁聽信「假檢警，真詐騙」手法，差點將畢生60萬元積蓄領出，所幸警方及時到場，加上熱心民眾一句「叫我孫子聽，我孫子做警察」，讓電話那頭的詐團嚇得掛電話，警民合作成功組詐。

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「轄區有可疑人物，請馬上跟警察連絡！」台中市警察局第一分局副分局長周俊銘與每日廣播電台合作，全程以「輾轉(台語：流利)」的台語對話方式，宣導全民打擊毒品的決心。

周說，詐騙集團「飢不擇食」，不會因為你是長輩就放手，反而會以半恐嚇、半遊說方式，無所不用其極要騙取長者的積蓄。

周提到，長輩若發現轄區有可疑人物，可以與警察密切聯絡，警方會立即到場了解，將吸毒者或從事違法者法辦，讓轄區民眾安全過生活，「魯力捏！(台語：感謝、辛苦了！)」

基層警員也說，大部分的宣傳方式都是以國語進行，第一次聽到有長官以流利的台語說明，這讓聽不懂國語的長輩，也能了解新興毒品的危害，與正確的預防方式。