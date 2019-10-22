宜警安居緝毒連續三期全國丙組第一名 帶動全民反毒

2019-10-22 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭縣警察局執行安居緝毒專案，連續三期拿下全國丙組第一名，除了警方努力辦案，還藉由民間力量，以建立社區反毒網模式，鼓勵熱心民眾加入網絡布線並提供情資，共同達到全民反毒成效。

縣警察局長謝進賢今天在縣務會議說明安居緝毒專案的查緝重點，在於打擊擴散中的毒品藥源、清除毒品製造工廠。至於查緝地點方面，在於販賣毒品的大樓社區、犯罪組織幫派涉毒地點、群聚施用毒品地點、青少年易遭引誘聚集施用點、毒品交易熱點。

宜蘭警方從去年至今，執行三期安居緝毒，共查獲近200名藥頭，聲押率約近七成；在專案期間每天晚上，由縣警局長召集各分局長，刑大及組長等相關人員開會，盤點各方情資，研討團隊接下來的查緝作為，也因此連續三期拿下全國丙組第一名的好成績。

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