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宜警安居緝毒連續三期全國丙組第一名 帶動全民反毒

2019-10-22 21:48聯合報 記者戴永華／即時報導

宜蘭縣警察局執行安居緝毒專案，連續三期拿下全國丙組第一名，除了警方努力辦案，還藉由民間力量，以建立社區反毒網模式，鼓勵熱心民眾加入網絡布線並提供情資，共同達到全民反毒成效。

縣警察局長謝進賢今天在縣務會議說明安居緝毒專案的查緝重點，在於打擊擴散中的毒品藥源、清除毒品製造工廠。至於查緝地點方面，在於販賣毒品的大樓社區、犯罪組織幫派涉毒地點、群聚施用毒品地點、青少年易遭引誘聚集施用點、毒品交易熱點。

宜蘭警方從去年至今，執行三期安居緝毒，共查獲近200名藥頭，聲押率約近七成；在專案期間每天晚上，由縣警局長召集各分局長，刑大及組長等相關人員開會，盤點各方情資，研討團隊接下來的查緝作為，也因此連續三期拿下全國丙組第一名的好成績。

值得一提是，警方建置「社區反毒網」，目前由各社區據點共有468名熱心通報人員，他們願意提供情資給警方，換言之並非警方單一緝毒，而是「全民反毒」，警方也會把查緝結果回報給民眾，顯示對情資的重視。謝進賢局長強調，警民共同掃除社區毒瘤，提高居住環境品質，當然房價也會跟著提升，今後歡迎民眾踴躍加入社區反毒網，或民眾發現疑似毒品案可撥打110專線。

宜蘭縣警察局執行安居緝毒專案，連續三期榮獲全國丙組第一名，前往行政院接受表揚。圖...
宜蘭縣警察局執行安居緝毒專案，連續三期榮獲全國丙組第一名，前往行政院接受表揚。圖／警方提供
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宜蘭縣警察局執行安居緝毒專案，連續三期榮獲全國丙組第一名，前往行政院接受表揚。圖...
宜蘭縣警察局執行安居緝毒專案，連續三期榮獲全國丙組第一名，前往行政院接受表揚。圖／警方提供
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毒品反毒情資
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