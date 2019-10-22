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演唱會購票詐騙頻傳 單週52人報案

2019-10-22 13:14中央社 台北22日電

刑事局今天表示，藝人蔡依林和五月天將陸續舉辦演唱會，但有詐騙集團鎖定鐵粉商機，利用社群平台詐售演唱會門票，單週就有52人報案，建議民眾改採面交以避免遭詐。

五月天和蔡依林即將舉辦大型演唱會，全台鐵粉都躍躍欲試、搶購門票。刑事局今天發布新聞稿表示，部分詐騙集團眼見門票秒殺，許多粉絲難以搶購到珍貴一票，便伺機於社群軟體臉書等各大演唱會相關社團發文販售演唱會門票。

刑事局指出，網友透過臉書或通訊軟體LINE進行私下交易，其實隱藏極大詐騙風險，且完全沒有消費保障，只要對方封鎖、刪除帳號，不但網路交易糾紛求助無門，所匯款項也直接落入歹徒口袋。

根據165反詐騙諮詢專線統計，上週就受理52件民眾報案購買演唱會門票遭詐騙案件，每筆遭詐騙金額達新台幣2000元至1萬元不等。

刑事局表示，過去也不斷發生類似案件，詐騙集團看準民眾願花大錢親臨現場看演唱會，只要有知名歌手或國外團體要舉辦演唱會，門票就常成歹徒的詐騙標的物，建議想購票民眾最好透過一手交錢、一手交貨的面交方式，免於受詐風險。

詐騙集團演唱會
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