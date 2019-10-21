通緝犯跑到警前問法律問題 當場被識破束手就擒

2019-10-21 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



高雄一名林姓男子跑到高雄市警局前，佯裝無辜詢問警衛中隊執勤員警刑罰問題，不過魔高一尺道高一丈，員警察覺有異下，不動聲色一邊回應林男問題，一邊旁敲側擊，果然發現林是毒品通緝犯，他無話可說只能束手就擒。

據了解，昨天上午，甫被高雄地院發布毒品通緝的林男（35歲）因為心慌焦慮，不知未到法院報到後果，他竟從鳳山住家搭公車到前金區的高雄市警局「求助專家」，詢問正在執行大門守衛勤務的劉姓警員法律問題。

不過劉員見林男突兀問警毒品、通緝等問題，又見劉神情怪異卻又故作鎮定，認定他有異常，劉便靈機一動，先進一步與他攀談，後再詢問一句「我們可以幫你查詢相關刑案紀錄比較清楚」。

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林男果然拿出身分證，遭警方查初是4天前被高雄地方法院發布被判刑1年6個月的毒品通緝犯，無話可說的他，只好乖乖伏法束手就擒。