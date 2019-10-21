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陸漁船拒檢衝撞海巡艦艇 再現蹤被圍捕押回台法辦求償

2019-10-21 16:17聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

刻意塗銷編號的大陸漁船「閩晉漁05X7X」，涉嫌於上個月14日進入限制水域破壞台灣漁船漁具，更拒檢蓄意衝撞海巡署基隆艦造成損壞後逃逸。事隔半個多月，3日又出現在富貴角西北方海域，海巡署迅速動員1艦、3艇將船押回台北港調查，除須移送法辦、賠償約100萬元修船費用，2度拒檢還要加罰20萬元，成為海岸巡防法修訂後拒檢開罰首例。

海巡署艦隊分署指出，陸籍「閩」船9月14日在富貴角西北方闖入我國限制水域，涉嫌破壞台籍「全O鑫66號」漁船的蟹籠等漁具，北部地區機動海巡隊的500噸級基隆艦獲報發動攔截圍捕。

但205噸級鐵殼「閩」船拒檢並蛇行蓄意衝撞、肇事逃逸，造成基隆艦左舷小艇吊架脫鉤損壞、小艇俥葉變形且船底受損、左後甲板欄杆受損、舷側凹陷損傷，初估修復費用約100萬元。

案發後艦隊分署除向所屬各海巡隊發布通緝令，並將「閩」船特徵廣發漁民周知，請作業漁船協助掌握動態。直到3日上午11時許，「閩」船再度出現在富貴角西北方40浬處，被北機隊的1000噸級桃園艦發現蹤跡。

艦隊分署隨即再調派新竹海巡隊3570巡防艇趕往協助圍捕，基隆隊3555艇及淡水隊10065艇馳援合力查扣「閩」船，押回台北港北機隊隊部調查。

北機隊副隊長陳慶昌說，陸船拒檢蓄意衝撞基隆艦的行為，嚴重危害海巡人員執勤安全，完成相關調查程序後，依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦；另依6月21日修訂的海岸巡防法第6條規定，針對「閩」船2次拒檢分別重罰15萬元及5萬元罰鍰，成為修法後拒檢開罰首例，同時求償基隆艦全部修理費用100萬元。

「閩」船被押返台北港接受調查。圖／艦隊分署提供
「閩」船被押返台北港接受調查。圖／艦隊分署提供
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海巡人員準備強行登檢「閩」船。圖／艦隊分署提供
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海巡人員強行登檢「閩」船，查扣押回台北港。圖／艦隊分署提供
海巡人員強行登檢「閩」船，查扣押回台北港。圖／艦隊分署提供
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海巡署基隆北港
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