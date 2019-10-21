5輛轎車在身邊開槍 機車情侶無端遭流彈波及

2019-10-21 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市新莊區中正路今天凌晨1時56分發生槍擊，1對情侶共乘機車停等紅燈時，突然有5輛轎車從身旁路過，隨後便發現2人左腳均被流彈擦傷，警方獲報迅速發動攔截圍捕，3小時內查獲其中1車3嫌，正擴大追查其他嫌犯。

31歲林姓男子當時騎機車載23歲江姓女友，在捷運頭前庄站附近往迴龍方向停等紅燈，左側突然有1輛轎車近身而過，隨後又有4輛轎車呼嘯追去，2人頓時感到疼痛，停靠路邊查看發現騎士左大腿、女乘客左小腿被擦傷，自行至新泰醫院包紮，再到頭前派出所報案。

稍早警方已接獲其他路人報案，在槍擊現場找到1枚彈殼及1枚彈頭，調閱監視器發現林男的機車停下後，後方先有3輛汽車緩慢駛近停下，接著又有2輛汽車靠近緩行超車，開槍之後5輛車全部加速向前駛離。

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警方立刻根據車號發動攔截圍捕，案發後3個小時內便在新莊區中華路首部曲KTV門前，查獲其中1車及李姓男子等3嫌。初步調查，槍擊原因是19日凌晨發生在三重區同學匯KTV的打架糾紛衍生，昨天雙方1邊開3輛車，另1邊開2輛車，原本約在三重區龍門路堤防邊談判未果。