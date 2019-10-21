桃園封城除暴行動收網 查獲槍彈破販毒逮黑幫249人
2019-10-21 12:58
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
桃園市警局連兩天發動封城除暴專案行動，全市各分局同步掃蕩非法槍械、毒品、八大行業及幫派經營圍事處所，桃園市刑大今天上午表示，封城掃蕩行動大有斬獲，桃園分局檢肅竹聯幫暴力集團3人、平鎮分局查緝販毒藥頭2人及大麻等毒品、八德分局破獲槍砲案2人查獲改造手槍2支、子彈23顆，全市一併查緝各類刑案219件249人。局長陳國進說，淨化選前治安、警方打擊犯罪維護治安絕不手軟。
桃園市警局這一波封城專案針對治安熱點、黑幫圍事場所展開掃黑、肅槍、緝毒，市刑大指出，總共動員警力504人、向法院聲請搜索票14張、拘票40張、臨檢處所133處，查獲各類案件219件249人，包括中壢區市議員劉安祺服務處所玻璃槍擊案，警方逮捕洪姓、邱姓2嫌及查出空氣槍破案，桃園分局偵破竹聯幫葉姓男子3人暴力脅迫脫衣陪酒集團，將葉男3人移送法辦。
八德分局偵破葉姓男子涉嫌持有改造槍械及毒品案，逮捕葉男及查獲改造手槍1支、子彈3顆、微量安非他命毒品，另在蘆竹區出租套房查獲何男4人集體施用毒品，現場查獲改造槍枝1把及子彈20顆，何男通緝犯移送桃園地檢署歸案；蘆竹分局前往八德區偵破毒鴛鴦販毒案，逮捕黃男及女友2人在八德租屋查獲少量海洛因等毒品移檢方偵辦。
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陳國進表示，警方維護治安決心不容挑戰，市警局為淨化選前治安，以「對外封鎖、對內掃蕩」原則，強力臨檢掃蕩轄內KTV、酒店、八大行業與汽車旅館治安顧慮場所犯罪，斷絕任何暴力不法、干擾選情或影響社會治安，全力維護治安平穩。
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