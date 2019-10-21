一直向警討鑰匙 通緝犯藏解銬工具被拆穿

2019-10-21 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



被逮還想溜！屏東縣東港鎮一名遭到通緝的周姓男子，日前遭警方逮捕，不料，周男不僅態度不配合，還不斷討著拿回鑰匙。所長驚覺有異，仔細查看發現整串鑰匙上，有把「Ｌ」形金屬，經實驗果然可把手銬解開，計謀當場被拆穿，周男疑似早有準備，若遭逮捕再趁機溜之大吉。

東濱所所長郭瑾樺、警員林明暉，日前行經東港鎮安漁路段執行巡邏勤務，2名男子看到巡邏車就跑。警方察覺有異攔截盤查，發現後座周男子是屏東地檢所發布之不能安全駕駛、過失傷害通緝犯，駕駛許姓男子則是毒品列管人口。

警方表示，周男不僅態度不配合，被帶返派出所時，還急著要索取被警方代保管的鑰匙，由於討要次數太過多，所長郭瑾樺感覺不對勁，把整串鑰匙拿起來查看，發現有一把「L」形金屬，並將手銬拿來試開，轉兩三下手銬就被開啟。周男眼見被拆穿，原先解釋是挖耳朵用，最後才坦承想解開手銬落跑。

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最後全案經警方偵詢後移送歸案；另外，駕駛許姓男子尿液初步篩檢，呈毒品甲基安非他命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例函請偵辦。