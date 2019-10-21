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青年貪圖1萬代領毒品 面對7年以上有期徒刑

2019-10-21 10:36聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

跨國走私毒品集團將K他命989公克藏於36件手提包，以國際郵包方式，5月初由越南走私至台灣，毒梟「東哥」以1萬元代價指示蔣姓青年領取包裹，經調查官循線查獲蔣，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例等罪起訴蔣。

襄閱主任檢察官林彥良表示，23歲的蔣姓青年涉嫌運輸第三級毒品，可處7年以上有期徒刑，得併科新台幣700萬元以下罰金，呼籲民眾要提高警覺心防範，切勿為了小利，而喪送了一生前途。

起訴書指出，蔣姓青年與綽號「東哥」男子所屬走私販毒集團，共同謀議由集團成員以不詳方式取得K他命，再以國際郵包包裹夾帶方式，自越南運輸K他命來台，再由「東哥」以支付1萬元代價指示蔣姓青年領取包裹。

走私毒品集團今年5月初，在越南取得K他命後，夾藏於36件手提包裹，再以國際郵包方式將毒品走私來台，收件人是台中市神岡區的楊男，經財政部關務署台中關人員發覺有異，開拆取出查驗，發現手提包內夾藏989公克的K他命。

蔣姓青年於5月9日聯絡不知情的貨運司機，更改寄送的地址，貨運司機抵達後，蔣向司機謊稱他是收貨的楊男，在簽收貨單偽簽楊男，而蔣發覺有調查員埋伏，馬上騎機車逃逸。

經調查員於8月2日上午，在台中國際機場逮獲要出境的蔣姓青年，他落網後供稱由「東哥」以1萬元代價，指示他領取毒品包裹。

跨國走私毒品集團將K他命989公克藏於36件手提包，由越南走私至台灣，毒梟「東哥...
跨國走私毒品集團將K他命989公克藏於36件手提包，由越南走私至台灣，毒梟「東哥」以1萬元代價指示蔣姓青年領取包裹，經調查官循線查獲蔣，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例等罪起訴蔣。圖／本報資料照
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毒品走私
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