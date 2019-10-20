為了吃麵併桌搶位開3槍 警方1天之內速逮2嫌

2019-10-20 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／即時報導



新北市新莊區中華路某麵攤昨天清晨傳出3聲槍響，原因竟然是為了吃麵併桌搶位子引發口角，25歲謝姓男子衝回家拿1把改造手槍，對空連開2槍示威，同行的20歲許姓男子臨走再補1槍。警方不到24小時便將2人逮捕歸案。

據了解，許、謝2嫌與另1名男子共3人，昨天清晨5時許自中華路某KTV唱完歌之後便到麵攤消費，遇到另1群4男3女也是剛唱完歌來吃麵的客人，因為店內座位不夠，只好併桌。

謝嫌等人要求對方多讓出一些空間，雙方因此爆發口角衝突，謝男見對方人多勢眾，跑回家中拿改造手槍折返麵攤對空鳴槍2發，嚇得對方立刻逃離，20歲許嫌臨走前接過手槍再補1發，隨後3人分別騎機車逃逸。

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