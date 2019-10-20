親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

高雄苓雅3樓鐵皮加蓋大火 25歲女逃陽台無生命跡象

高雄工地工安意外 男從32樓墜落遺體掛17樓鷹架

為了吃麵併桌搶位開3槍 警方1天之內速逮2嫌

2019-10-20 16:25聯合報 記者林昭彰／即時報導

新北市新莊區中華路某麵攤昨天清晨傳出3聲槍響，原因竟然是為了吃麵併桌搶位子引發口角，25歲謝姓男子衝回家拿1把改造手槍，對空連開2槍示威，同行的20歲許姓男子臨走再補1槍。警方不到24小時便將2人逮捕歸案。

據了解，許、謝2嫌與另1名男子共3人，昨天清晨5時許自中華路某KTV唱完歌之後便到麵攤消費，遇到另1群4男3女也是剛唱完歌來吃麵的客人，因為店內座位不夠，只好併桌。

謝嫌等人要求對方多讓出一些空間，雙方因此爆發口角衝突，謝男見對方人多勢眾，跑回家中拿改造手槍折返麵攤對空鳴槍2發，嚇得對方立刻逃離，20歲許嫌臨走前接過手槍再補1發，隨後3人分別騎機車逃逸。

警方獲報趕抵，調閱監視器展開追查，1天之內循線逮到謝、許2嫌，起獲改造手槍1把，彈匣、子彈1顆，偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例和恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦。

謝姓嫌犯（中）偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例和恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦。記者林昭...
謝姓嫌犯（中）偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例和恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
分享
警方起獲犯案的改造手槍。記者林昭彰／翻攝
警方起獲犯案的改造手槍。記者林昭彰／翻攝
分享

恐嚇KTV
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

影／阿里山遊覽車火燒車爆胎肇禍 監理所要查究責任

2019-10-20 15:31

影／阿里山公路遊覽車火燒車 司機乘客41人倉皇逃生

2019-10-20 14:56

直播主被擄斷手腳 帶傷首露面：繼續直播籌措醫藥費

2019-10-20 12:45

港女命案管轄權 法務部駁斥香港法庭

2019-10-19 22:11

18道雷射光射向天際 普悠瑪死者家屬：事件結束也要放下了

2019-10-19 21:39

影／普悠瑪事故將周年 黃國昌：台鐵別忘了該負的責任

2019-10-19 21:33

男被盤查急丟包原來藏槍 北市中山警重申掃槍掃毒決心

2019-10-19 16:11

港女命案凶嫌想來台投案 刑事局收到港警來函

2019-10-19 14:39

港女案凶嫌願來台 士檢：不符自首要件僅算投案

2019-10-19 14:24

林鄭月娥：港府將安排箱屍凶嫌來台 陸委會：別具用心

2019-10-19 13:10

拆南方澳斷橋 2船待拖 要取4件寶物

2019-10-11 23:40

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

28歲印尼籍漁工下月即將成婚 卻命喪跨港斷橋意外

2019-10-04 14:13

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44
看更多

熱門文章

這媽媽太會煮！她當家教被養胖 「浮誇菜色」驚呆網友

2019-10-19 18:59

婦人被騙40萬退休金 警追到車手願還一半

2019-10-19 21:50

影／阿里山公路遊覽車火燒車 司機乘客41人倉皇逃生

2019-10-20 14:56

台灣網紅踩踏「飛機殘骸」被罵爆！她急道歉還原真相

2019-10-19 21:22

直播主被擄斷手腳 帶傷首露面：繼續直播籌措醫藥費

2019-10-20 12:45

高雄工地工安意外 男從32樓墜落遺體掛17樓鷹架

2019-10-20 17:19

3歲童傷痕累累疑遭父施暴 阿公申請保護令

2019-10-20 00:09

開百萬名車專送非法移工避耳目 查緝人員盯上抓人

2019-10-19 23:11

兩岸詐團詐1264支原廠iPhone 台灣大哥大求償獲賠

2019-10-20 07:47

影／阿里山遊覽車火燒車爆胎肇禍 監理所要查究責任

2019-10-20 15:31

港女命案管轄權 法務部駁斥香港法庭

2019-10-19 22:11

後龍機車店鐵皮屋暗夜大火 疏散6人1人送醫

2019-10-20 08:26

泰山鐵皮工廠火警 化工建材悶燒竄惡臭與濃煙

2019-10-19 19:29

未給付60萬和解金又斷訊 性侵犯緩刑5年被撤銷

2019-10-20 06:43

韓國瑜造勢晚會人多 男子不滿警方交管涉妨害公務法辦

2019-10-19 22:23

52歲男子嘿咻12歲女童 挨告

2019-10-19 23:51

高雄苓雅3樓鐵皮加蓋大火 25歲女逃陽台無生命跡象

2019-10-20 16:33

影／暴力集團討債逼良為娼 年輕女欠債被迫脫衣陪酒

2019-10-20 11:12

18道雷射光射向天際 普悠瑪死者家屬：事件結束也要放下了

2019-10-19 21:39

韓家軍護衛隊被砸中雞蛋 警方：全力偵辦不容許暴力

2019-10-19 20:52

音樂老師否認製造噪音 法官勘驗光碟傳出「警報聲」

2019-10-20 10:52

老農自家菜園蹲地種菜皮夾被扒 沒追到跌滿身泥

2019-10-19 19:30

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13

狹路相逢前男友 高雄女子遭沿路砸車追打

2019-10-20 13:40

韓國瑜造勢遭丟雞蛋 警政署：譴責暴力加強維安

2019-10-19 22:06

失聯移工夫妻檔落網 合吃泡麵饑寒交迫

2019-10-20 10:10

酒駕撞大貨車 逾三百萬元保時捷毀了

2019-10-19 23:46

2越南移工藏身豬肉攤切豬肉、拔豬毛 移民署查獲

2019-10-19 19:38

影／39歲男逛商場心肌梗塞倒地 消防員趕至CPR加AED救活

2019-10-20 12:15

影／普悠瑪事故將周年 黃國昌：台鐵別忘了該負的責任

2019-10-19 21:33

造勢場合遭丟雞蛋 警政署：加強韓國瑜維安

2019-10-19 21:59

酒駕想逃撞傷警無罪 法官：車頭沒對警察

2019-10-20 13:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top