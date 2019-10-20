失聯移工夫妻檔落網 合吃泡麵饑寒交迫

2019-10-20 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



移民署南區事務大隊台南市專勤隊日前接獲線報，在台中市龍井區一處老舊鐵皮屋內住有5名失聯移工，5人白天四處打黑工維生，其中一對夫妻更是饑寒交迫，除居處簡陋更常合吃泡麵充飢，訊後以依違反移民法移送後驅逐出境。

落網的這5名失聯移工都來自印尼，是約上月底落網，逃逸時間約1年至5年不等；其中，落網的夫妻檔同為33歲，妻子是在約5年多前從印尼來台擔任看護工，3年多前逃逸失聯，丈夫原本在馬來西亞工作，回到印尼找不到工作，因家境清寒，聽說來台灣工作可賺取較高的工資，又想與在台非法打工的妻子團聚，於是在印尼四處借貸，2年多前湊足約台幣2萬元以觀光名義來台打黑工，夫妻倆順利團聚，但日子清苦。

台南市專勤隊幹員查緝時發現，屋內居住環境髒亂；除窗戶沒有玻璃，只用紙板固定遮風擋雨，查緝過程中夫妻倆試圖從破損的冷氣窗口逃跑，但仍為早已在外埋伏幹員逮捕，與其他失聯移工們全部落網。

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偵訊時，該夫妻2人供稱，滯台期間工作不穩定，經常無法填飽肚子，常常共吃一碗泡麵充飢，過著有一餐沒一餐日子，被查獲時也身無分文，專勤隊幹員同情他們處境艱難，也先行掏腰包買麵包及鮮奶讓2人先行充飢。