親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

梁振英諷中文大學校長：你有沒有入錯行？

盜亦有道? 墨西哥毒梟家族願負擔槍戰死傷者費用

男被盤查急丟包原來藏槍 北市中山警重申掃槍掃毒決心

2019-10-19 16:11聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市中山警分局近日在轄內治安重點區域林森北路上，查獲改造手槍，強調未來將加派更多巡邏警網，維護治安；另也重申掃毒決心，指出今年3家毒旅館被停業後，該地段毒品查獲數明顯減少，呼籲業者勿提供毒品聚集施用場所，否則將祭出第三方警政包抄。

中山分局指出，本月16日清晨5時許，28歲翁姓男子走在林森北路上形跡可疑，被員警上前盤查，豈料翁男竟將後背包丟在路邊，當下被員警查出包裡有1支改造手槍、5顆子彈；警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將他送辦。

中山分局今年6月16日在林森北路、長春路口的路檢勤務中，才查到2支改造手槍、37顆子彈。

中山分局表示，將針對轄內易發生治安事故路段，如林森北路、錦州街口及林森北路、長春路口，編排固定路檢崗哨，也加派更多巡邏警網。

另外，位於林森北路一帶的天天精品旅館、LV旅店及紅人旅店，因多次涉毒，今年4月被市府勒令歇業、斷水斷電；中山分局統計，在4月的前半年，林森北路一帶毒品查獲數為210件，4月後半年毒品查獲數為148件，減少62件。

其中，LV旅店位於林森北路399巷內，今年4月前半年，該巷內毒品查獲數為63件，今年4月後半年，毒品查獲數剩21件，減少42件。

去年9月，林森北路上3家酒店才被警方搜索，查獲毒品，各分別於今年4、5月，被勒令停業1年6月。

中山分局強調，未來更針對提供毒品聚集施用的場所，實施強力臨檢及請票搜索，將落實「護城掃槍」、「封城掃毒」專案，不容許業者合法掩護非法。

中山分局說，若發現業者有容留施用毒品或其他不法行為，將結合市府相關單位，使用第三方警政手段包抄。

翁姓男子日前在北市林森北路，被警方查到1支改造手槍、5顆子彈。記者蔡翼謙／翻攝
翁姓男子日前在北市林森北路，被警方查到1支改造手槍、5顆子彈。記者蔡翼謙／翻攝
分享

毒品LV事故
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

港女命案凶嫌想來台投案 刑事局收到港警來函

2019-10-19 14:39

港女案凶嫌願來台 士檢：不符自首要件僅算投案

2019-10-19 14:24

林鄭月娥：港府將安排箱屍凶嫌來台 陸委會：別具用心

2019-10-19 13:10

陳同佳涉殺女友願赴台自首 刑事局接獲香港來函

2019-10-19 11:27

廂型車花蓮墜谷 駕駛斷魂

2019-10-19 00:08

吸毒男被逮 咬出越、印移工賣毒

2019-10-18 23:43

專找移工當人頭 辦門號賣詐團

2019-10-18 23:32

台東台11線火燒車 公所清潔隊員身亡

2019-10-18 22:15

北市信義區牽機車遭持刀攻擊 情侶腿部見血送醫

2019-10-18 21:57

台東1小客車自撞起火 駕駛不幸身亡

2019-10-18 21:02

超商前爆爭執 一男腹部遭刺送醫身亡

2019-10-18 19:24

花蓮萬榮林道廂型車墜谷 駕駛不幸身亡

2019-10-18 19:22

鹿谷中正路昨晚發生離奇對撞 78歲老翁住院急救中

2019-10-18 18:35

藍議員服務處遭開槍 竟因服務處小國旗掛太多

2019-10-18 17:35

傳港女箱屍案兇嫌有意赴台投案 士林檢方：一入境就抓

2019-10-18 16:14

南方澳斷橋板切塊 被壓海裡18天的2艘沈船快要重見天日

2019-10-18 15:59

外籍移工賣毒 台男被抓咬出越籍、印籍上手

2019-10-18 13:27

拆南方澳斷橋 2船待拖 要取4件寶物

2019-10-11 23:40

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

28歲印尼籍漁工下月即將成婚 卻命喪跨港斷橋意外

2019-10-04 14:13

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44
看更多

熱門文章

花蓮萬榮林道廂型車墜谷 駕駛不幸身亡

2019-10-18 19:22

新莊KTV清晨爆群架連開4槍 驚動警快打部隊

2019-10-19 09:38

酒駕追撞大貨車釀禍 74快速道路回堵1公里

2019-10-19 10:20

年輕印尼女看護上圍傲人 男子襲胸虧大了

2019-10-19 08:16

台東台11線火燒車 公所清潔隊員身亡

2019-10-18 22:15

北市信義區牽機車遭持刀攻擊 情侶腿部見血送醫

2019-10-18 21:57

直播主遭當街圍毆警逮6人 知情者：他白嫖欠揍

2019-10-19 10:34

爆馬英九擁10億金庫 周玉蔻又敗訴

2019-10-19 00:17

91歲老翁騎重機闖紅燈喪生 彰化車禍死亡一半是老人

2019-10-18 20:12

下士躲營區簽賭欠債 博弈業者報告連長揭發他

2019-10-19 13:39

高雄鳳山暗夜火警 1對母子燒傷

2019-10-19 08:27

超商前爆爭執 一男腹部遭刺送醫身亡

2019-10-18 19:24

普悠瑪事故一周年前夕 1570萬賠償金2罹難者家屬和解

2019-10-18 18:06

新竹土資場販售假棄土證明 調查局大搜索

2019-10-18 17:42

鹿谷中正路昨晚發生離奇對撞 78歲老翁住院急救中

2019-10-18 18:35

色男朝同居人幼女伸狼爪 得手還說「小弟弟放不進去」

2019-10-19 10:29

推拿師假借整骨捏酥胸 16歲少女喊告

2019-10-18 18:33

要大杯咖啡卻做成中杯 店員下一秒動作讓她很傻眼

2019-10-18 12:00

慾男偷約小六女童嘿咻5次 事後還送她上學被老師抓包

2019-10-19 11:26

遠洋漁船船長中風 巡護八號千里救人送抵馬紹爾

2019-10-19 12:30

他收29張「私宅照」才驚家被侵入 徵信社人員被判拘役

2019-10-19 11:54

阿嬤家門口有眼鏡蛇 海巡幫捕捉

2019-10-19 13:02

捷運站口強迫推銷還搶現金 3男賣愛心卡被送辦

2019-10-19 14:58

台東1小客車自撞起火 駕駛不幸身亡

2019-10-18 21:02

廂型車花蓮墜谷 駕駛斷魂

2019-10-19 00:08

影／暗夜追著女店員露下體自淫 猥褻男被抓時辯稱看經書

2019-10-19 11:51

男子欠錢神隱 債主藉送早餐騙開門砍人

2019-10-19 08:48

教育部：陸生破壞連儂牆 恐被撤銷入境許可

2019-10-19 10:14

國慶日約女上摩鐵 男子白嫖兼乾洗被反將一軍

2019-10-19 17:14

李佳芬農舍案 內政部駁回訴願

2019-10-19 00:40

男吃豬皮噎到無呼吸 消防役男醫師救活他

2019-10-19 11:38

陳同佳涉殺女友願赴台自首 刑事局接獲香港來函

2019-10-19 11:27

港女命案凶嫌想來台投案 刑事局收到港警來函

2019-10-19 14:39

影／新莊深夜遭超跑引擎聲轟炸 警：加強巡邏

2019-10-19 11:56

專找移工當人頭 辦門號賣詐團

2019-10-18 23:32

台南二分局擴大勤教 取締酒後駕車零容忍

2019-10-18 22:35

港女案凶嫌願來台 士檢：不符自首要件僅算投案

2019-10-19 14:24

酒後吵架 19歲女子隔天猝死

2019-10-18 23:52

宜蘭醉客誤認小黃故意載錯 勒頸運匠被上銬送辦

2019-10-19 11:00

明晚馬吳韓台南同台造勢 警方專案勤務拉高層級

2019-10-18 19:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top