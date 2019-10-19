男被盤查急丟包原來藏槍 北市中山警重申掃槍掃毒決心
2019-10-19 16:11
聯合報 記者蔡翼謙
／台北即時報導
北市中山警分局近日在轄內治安重點區域林森北路上，查獲改造手槍，強調未來將加派更多巡邏警網，維護治安；另也重申掃毒決心，指出今年3家毒旅館被停業後，該地段毒品查獲數明顯減少，呼籲業者勿提供毒品聚集施用場所，否則將祭出第三方警政包抄。
中山分局指出，本月16日清晨5時許，28歲翁姓男子走在林森北路上形跡可疑，被員警上前盤查，豈料翁男竟將後背包丟在路邊，當下被員警查出包裡有1支改造手槍、5顆子彈；警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將他送辦。
中山分局今年6月16日在林森北路、長春路口的路檢勤務中，才查到2支改造手槍、37顆子彈。
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中山分局表示，將針對轄內易發生治安事故路段，如林森北路、錦州街口及林森北路、長春路口，編排固定路檢崗哨，也加派更多巡邏警網。
另外，位於林森北路一帶的天天精品旅館、LV旅店及紅人旅店，因多次涉毒，今年4月被市府勒令歇業、斷水斷電；中山分局統計，在4月的前半年，林森北路一帶毒品查獲數為210件，4月後半年毒品查獲數為148件，減少62件。
其中，LV旅店位於林森北路399巷內，今年4月前半年，該巷內毒品查獲數為63件，今年4月後半年，毒品查獲數剩21件，減少42件。
去年9月，林森北路上3家酒店才被警方搜索，查獲毒品，各分別於今年4、5月，被勒令停業1年6月。
中山分局強調，未來更針對提供毒品聚集施用的場所，實施強力臨檢及請票搜索，將落實「護城掃槍」、「封城掃毒」專案，不容許業者合法掩護非法。
中山分局說，若發現業者有容留施用毒品或其他不法行為，將結合市府相關單位，使用第三方警政手段包抄。
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