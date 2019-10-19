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港女案陸媒指台灣卸責 法務部：未曾推卸責任

2019-10-19 15:04中央社 台北19日電

陸媒引述在台殺害女友的香港犯嫌陳同佳案，可能成為斷頭案，台灣卸責給港府。法務部今天說，未曾推卸責任，士檢仍偵辦中，提2次司法互助遭港方漠視，迄今未獲任何在港證據。

圖為法務部。記者王聖藜/攝影
圖為法務部。記者王聖藜/攝影
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旺報今天報導，大陸環球網18日稱，學者分析陳同佳案，可能成為「斷頭案」，台灣當局現在是推卸責任給香港特區政府，不然沒辦法向台灣民眾交代。

法務部表示，17日已就陳同佳案，正式呼籲港方秉持追訴殺人犯罪的執法立場，積極續押追訴陳同佳，今天再次呼籲港方正視殺人犯罪的追訴，勿迴避責任，陸媒等媒體模糊焦點，圖以排山倒海的錯誤報導，淹沒事實及飾卸港方責任，喪失新聞道德，明顯不足取。

法務部指出，陳同佳案，港府一再漠視台灣先前所提出2次司法互助，協助調查取證、遣送被告來台接受偵審，至今均未獲回覆，顯見罔顧犯罪訴追者是港方，「豈容陸媒顛倒是非，汙衊我國政府」，對此嚴正譴責。

法務部官員指出，陳同佳涉嫌的殺人罪屬萬國公罪，港方應在陳同佳刑滿釋放前積極續押追訴，台灣將在對等、尊嚴及互惠基礎上，迅速提供本案在台證據，使港方充分掌握全案事證，以查明真相，依法究責，實現公平正義。陳同佳及被害人都是香港居民，陳同佳可能在香港即預謀犯案，香港並非沒有管轄權。

法務部指出，自始至終未曾推卸責任，相關案件仍由士林地檢署積極偵辦中，但迄今未能獲得港方提供本案任何在港證據，且港方一再消極面對的態度及漠視追訴陳同佳殺人犯罪的執法立場，將造成被害人家屬之二度傷害外，恐將使得司法正義難以伸張。

去年2月，20歲香港少女潘曉穎與當時19歲的陳同佳在台北共度情人節，卻遭陳同佳殺害。陳同佳獨自返港後，因涉嫌盜竊女友財物被捕。

由於台港沒有引渡協議，香港警方只能控告陳同佳盜竊及處理贓物罪，無法引渡他到台接受調查；且由於陳同佳認罪獲減刑，最終僅被判處29個月有期徒刑，可望在本月23日出獄。

陳同佳致函香港行政長官林鄭月娥，表達決定出獄後願意赴台自首，並請特別行政區政府協助安排相關手續。刑事局已收到香港警方傳真來函，將會提供合法且必要協助。

陳同佳香港殺人
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