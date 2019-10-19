港女命案凶嫌想來台投案 刑事局收到港警來函

2019-10-19 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ／台北即時報導



香港籍男子陳同佳涉嫌在台殺害港籍潘姓女友，逃回香港因洗錢罪入監服刑，香港警方昨天晚間發函刑事局，指陳有意來台投案，請求台灣警方協助，刑事局證實收到函文，將依法務部立場回覆港警。

據了解，香港警方來函內容，與香港特區政府新聞稿大致相同，指陳將在本月23日刑滿出獄，未提及具體來台投案時間。