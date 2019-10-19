親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

港女命案凶嫌想來台投案 刑事局收到港警來函

2019-10-19 14:39聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

香港籍男子陳同佳涉嫌在台殺害港籍潘姓女友，逃回香港因洗錢罪入監服刑，香港警方昨天晚間發函刑事局，指陳有意來台投案，請求台灣警方協助，刑事局證實收到函文，將依法務部立場回覆港警。

據了解，香港警方來函內容，與香港特區政府新聞稿大致相同，指陳將在本月23日刑滿出獄，未提及具體來台投案時間。

由於兩岸司法互助協議不含香港，來台投案模式必須視個案接洽，士林地檢署去年底對陳發布通緝，未將案件發回警方補足調查，陳若來台將被逮捕歸案。

香港籍男子陳同佳在台殺害女友潘曉穎後逃回香港，傳聞陳近日出獄後願來台受審。 記者...
香港籍男子陳同佳在台殺害女友潘曉穎後逃回香港，傳聞陳近日出獄後願來台受審。 記者林孟潔／翻攝
分享

香港港警陳同佳
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

港女案凶嫌願來台 士檢：不符自首要件僅算投案

2019-10-19 14:24

林鄭月娥：港府將安排箱屍凶嫌來台 陸委會：別具用心

2019-10-19 13:10

陳同佳涉殺女友願赴台自首 刑事局接獲香港來函

2019-10-19 11:27

廂型車花蓮墜谷 駕駛斷魂

2019-10-19 00:08

吸毒男被逮 咬出越、印移工賣毒

2019-10-18 23:43

專找移工當人頭 辦門號賣詐團

2019-10-18 23:32

台東台11線火燒車 公所清潔隊員身亡

2019-10-18 22:15

北市信義區牽機車遭持刀攻擊 情侶腿部見血送醫

2019-10-18 21:57

台東1小客車自撞起火 駕駛不幸身亡

2019-10-18 21:02

超商前爆爭執 一男腹部遭刺送醫身亡

2019-10-18 19:24

花蓮萬榮林道廂型車墜谷 駕駛不幸身亡

2019-10-18 19:22

鹿谷中正路昨晚發生離奇對撞 78歲老翁住院急救中

2019-10-18 18:35

藍議員服務處遭開槍 竟因服務處小國旗掛太多

2019-10-18 17:35

傳港女箱屍案兇嫌有意赴台投案 士林檢方：一入境就抓

2019-10-18 16:14

南方澳斷橋板切塊 被壓海裡18天的2艘沈船快要重見天日

2019-10-18 15:59

外籍移工賣毒 台男被抓咬出越籍、印籍上手

2019-10-18 13:27

拆南方澳斷橋 2船待拖 要取4件寶物

2019-10-11 23:40

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

28歲印尼籍漁工下月即將成婚 卻命喪跨港斷橋意外

2019-10-04 14:13

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44
看更多

熱門文章

影／婦人水洗騎樓噴到警衣袖 警吼：要怎麼賠！

2019-10-18 17:25

花蓮萬榮林道廂型車墜谷 駕駛不幸身亡

2019-10-18 19:22

正妹穿小可愛PO早餐照 身材太傲人網友「凍未條」

2019-10-18 16:32

藍議員服務處遭開槍 竟因服務處小國旗掛太多

2019-10-18 17:35

新莊KTV清晨爆群架連開4槍 驚動警快打部隊

2019-10-19 09:38

丁守中批選委會「無法無憲」 不再主張棄保效應

2019-10-18 16:05

酒駕追撞大貨車釀禍 74快速道路回堵1公里

2019-10-19 10:20

年輕印尼女看護上圍傲人 男子襲胸虧大了

2019-10-19 08:16

傳港女箱屍案兇嫌有意赴台投案 士林檢方：一入境就抓

2019-10-18 16:14

台東台11線火燒車 公所清潔隊員身亡

2019-10-18 22:15

北市信義區牽機車遭持刀攻擊 情侶腿部見血送醫

2019-10-18 21:57

所長抓通緝犯負傷 不讓「愛情騙子」逍遙法外

2019-10-18 17:27

他吃超商涼麵吃到牙斷怨品管 網友：廠商真無辜

2019-10-18 17:10

直播主遭當街圍毆警逮6人 知情者：他白嫖欠揍

2019-10-19 10:34

爆馬英九擁10億金庫 周玉蔻又敗訴

2019-10-19 00:17

91歲老翁騎重機闖紅燈喪生 彰化車禍死亡一半是老人

2019-10-18 20:12

為一杯咖啡罵「笨蛋」 前立委謝文政涉公然侮辱遭起訴

2019-10-18 16:55

陸交換生撕毀清大連儂牆 最高可處2年有期徒刑

2019-10-18 16:43

下士躲營區簽賭欠債 博弈業者報告連長揭發他

2019-10-19 13:39

高雄鳳山暗夜火警 1對母子燒傷

2019-10-19 08:27

超商前爆爭執 一男腹部遭刺送醫身亡

2019-10-18 19:24

普悠瑪事故一周年前夕 1570萬賠償金2罹難者家屬和解

2019-10-18 18:06

新竹土資場販售假棄土證明 調查局大搜索

2019-10-18 17:42

鹿谷中正路昨晚發生離奇對撞 78歲老翁住院急救中

2019-10-18 18:35

色男朝同居人幼女伸狼爪 得手還說「小弟弟放不進去」

2019-10-19 10:29

推拿師假借整骨捏酥胸 16歲少女喊告

2019-10-18 18:33

女子網路交友匯款幫他 被嫌不夠多要求借錢再匯才覺醒

2019-10-18 17:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top