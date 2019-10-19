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陳同佳涉殺女友願赴台自首 刑事局接獲香港來函

2019-10-19 11:27中央社 台北19日電

涉嫌在台灣殺害女友的香港男子陳同佳表達出獄後願意赴台自首，香港警方昨天致函台灣刑事局，轉達陳同佳自首意願。刑事局今天指出，已收到港方來函，會提供合法且必要協助。

香港警方昨天致函台灣刑事局，轉達涉嫌在台灣殺害女友的陳同佳自首意願。 圖／聯合報...
香港警方昨天致函台灣刑事局，轉達涉嫌在台灣殺害女友的陳同佳自首意願。 圖／聯合報系資料照片
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陳同佳致函香港行政長官林鄭月娥，表達決定出獄後願意赴台自首，並請特別行政區政府協助安排相關手續。

特區政府昨晚公布，行政長官收到陳同佳在監獄的來函。特區政府公布指出，台灣當局於西元2018年12月3日就相關案件向陳同佳發出通緝令，相關罪行追訴權時效為30年。

據公布，香港警務處昨晚致函台灣刑事警察局，轉達陳同佳自首意願，同時向台方表示，港方會協助陳同佳作出相關安排，並樂意向台方提供一切所需要合法和可行協助。

刑事局今天指出，昨晚收到港方傳真來函，內容轉達陳同佳願意赴台自首意願，且港方會協助提供合法作為等協助，也因過去並無相關類似案例，後續會持續與相關單位討論、研議，並提供合法且必要協助。

去年2月，20歲香港女子潘曉穎與當時19歲的陳同佳在台北共度情人節，卻遭陳同佳殺害。陳同佳獨自返港後，因涉嫌盜竊女友財物被捕，過程中揭露事件背後涉及在台殺人棄屍。

由於台港之間無引渡協議，香港警方只能控告陳同佳盜竊及處理贓物罪，無法引渡他赴台灣調查；由於陳同佳認罪獲減刑，最終被判29個月有期徒刑，可望在本月23日出獄。

為引渡陳同佳赴台接受調查，港府今年初提出修訂「逃犯條例」，以便用個案方式與台方進行引渡安排，但有關修訂同時適用於中國大陸和澳門，引起大規模「反送中」運動。

陳同佳香港自首反送中
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