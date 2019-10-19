陳同佳涉殺女友願赴台自首 刑事局接獲香港來函

2019-10-19 11:27 中央社 台北19日電



涉嫌在台灣殺害女友的香港男子陳同佳表達出獄後願意赴台自首，香港警方昨天致函台灣刑事局，轉達陳同佳自首意願。刑事局今天指出，已收到港方來函，會提供合法且必要協助。

香港警方昨天致函台灣刑事局，轉達涉嫌在台灣殺害女友的陳同佳自首意願。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陳同佳致函香港行政長官林鄭月娥，表達決定出獄後願意赴台自首，並請特別行政區政府協助安排相關手續。

特區政府昨晚公布，行政長官收到陳同佳在監獄的來函。特區政府公布指出，台灣當局於西元2018年12月3日就相關案件向陳同佳發出通緝令，相關罪行追訴權時效為30年。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

據公布，香港警務處昨晚致函台灣刑事警察局，轉達陳同佳自首意願，同時向台方表示，港方會協助陳同佳作出相關安排，並樂意向台方提供一切所需要合法和可行協助。

刑事局今天指出，昨晚收到港方傳真來函，內容轉達陳同佳願意赴台自首意願，且港方會協助提供合法作為等協助，也因過去並無相關類似案例，後續會持續與相關單位討論、研議，並提供合法且必要協助。

去年2月，20歲香港女子潘曉穎與當時19歲的陳同佳在台北共度情人節，卻遭陳同佳殺害。陳同佳獨自返港後，因涉嫌盜竊女友財物被捕，過程中揭露事件背後涉及在台殺人棄屍。

由於台港之間無引渡協議，香港警方只能控告陳同佳盜竊及處理贓物罪，無法引渡他赴台灣調查；由於陳同佳認罪獲減刑，最終被判29個月有期徒刑，可望在本月23日出獄。

為引渡陳同佳赴台接受調查，港府今年初提出修訂「逃犯條例」，以便用個案方式與台方進行引渡安排，但有關修訂同時適用於中國大陸和澳門，引起大規模「反送中」運動。