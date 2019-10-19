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廂型車花蓮墜谷 駕駛斷魂

2019-10-19 00:08聯合報 文／王燕華

廂型車墜谷，馮姓駕駛拋出車外死亡。 圖／花蓮縣消防局提供
廂型車墜谷，馮姓駕駛拋出車外死亡。 圖／花蓮縣消防局提供
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花蓮萬榮林道卅六公里處昨天下午傳出廂型車墜谷意外，四十七歲馮姓男子獨自駕廂型車下山途中，經過崩塌路段時，不知何故連人帶車墜谷。巡山員發現後通報，因當地十分偏僻，救難人員駕車兩個小時及步行才趕到。發現馮墜落深度約六公尺山谷，因撞擊力道猛烈，人摔出車外，已經傷重死亡。

花蓮萬榮林道卅六公里處為崩塌地形。 圖／花蓮縣消防局提供
花蓮萬榮林道卅六公里處為崩塌地形。 圖／花蓮縣消防局提供
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崩塌
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