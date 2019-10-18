吸毒男被逮 咬出越、印移工賣毒

2019-10-18 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中報導



外籍移工在台灣販毒，服刑期滿將驅逐出境（圖為台中司法大廈）。 記者林佩均／攝影 分享 facebook

台中市鄭姓男子吸毒遭警方查獲，供出上手是越南籍逃逸移工阮文全，警方逮捕阮後又循線抓到印尼籍上游「阿曼」，兩人均被檢方依毒品罪起訴；台中地院認為，兩人仗勢外籍移工身分在台灣販毒，判阮三年十月徒刑、阿曼四年四月徒刑，宣告期滿驅逐出境。

判決指出，鄭姓男子因涉毒品案遭警方逮捕，向警方供出賣他毒品的是越南籍逃逸移工阮文全，並同意配合辦案，以手機與阮聯繫購買安毒，阮信以為真，再聯繫印尼籍上手阿曼，阿曼將毒品交給阮後，阮將毒品分裝十小包，警方趁阮與鄭交易時，當場人贓俱獲。

阮被捕後向警方坦承毒品來源是阿曼，警方今年六月分別在阿曼的南投住所與公司員工宿舍搜出安毒十一包，並查扣分裝袋、手機等物。

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合議庭調查，阮與阿曼兩人非至親，不會花費心思規避查緝，認定兩人購入的毒品價位比售出的價位還要低，可預見兩人從中賺取差價，不法牟利。考量阮為越南籍逃逸移工、阿曼為印尼籍合法移工，兩人販毒危害國民健康與社會治安，宣告執行期滿後驅逐出境。