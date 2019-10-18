專找移工當人頭 辦門號賣詐團
2019-10-18 23:32
聯合報 記者李奕昕
／台北報導
越南籍銀姓男子及台籍林姓男子，在桃園、台中等醫院或大賣場外，以免費打手機為誘因，蒐集外籍移工雙證件向各大電信公司申辦人頭門號，再轉賣給詐騙集團；刑事局帶回銀姓男子等十二人，依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。
刑事局電信偵查大隊過濾一六五反詐騙專線資料，發現詐騙集團假冒親友致電借錢，上百筆門號涉案，多為外籍人士申辦，鎖定相關電信盤商追查。另查出兩間通訊行辦人頭門號，本月十六及十七日發動搜索，帶回十二人調查。
警方調查，越南籍銀姓男子、台籍林姓男子等人，分別為違法電信盤商，他們涉嫌在桃園及台中醫院或大賣場招攬外籍移工，以免費打手機為誘因取得雙證件，再向各大電信公司申辦人頭門號，每次留下一筆門號使用，其餘轉賣詐騙集團。
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另外，任職台中市某通訊行的陳姓、劉姓男子等人，涉嫌在網路或報紙刊登「辦門號換現金」廣告，吸引缺錢民眾上門，以三千至五千元取得證件，向電信公司辦理低資費門號，再偽造繳款帳單，攜碼跳槽其他電信公司，改辦高資費方案，詐取高價手機。
嘉義市某通訊行員工劉姓男子則涉嫌盜用客人資料，大量申辦門號，同樣以高資費方案取得手機。
刑事局近日執行「斷源專案」，共查出一百多筆門號涉案，另查扣兩千餘筆可疑門號，估算賣給詐團至少可獲利三百萬元。
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