北市信義區牽機車遭持刀攻擊 情侶腿部見血送醫

2019-10-18 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ／台北即時報導



台北市信義區街頭發生持刀傷人案，今天晚間6點多，黃姓男子（22歲）與余姓女友（20歲）從吳興街住處離開，準備騎機車時，遭1名男子持利刃攻擊，兩人小腿受傷，被消防隊送醫治療，沒有生命危險。