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超商前爆爭執 一男腹部遭刺送醫身亡

2019-10-18 19:24聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

超商門前刺死人！2名男子今天凌晨，在屏東市大武路超商前，疑似發生爭執，鄭姓男子持利刃，刺傷對方腹部，1被刺男子血流不止倒地。附近民眾驚見兇殺現場，趕緊通知警方到場。而被刺男子送醫後，於今天清晨急救無效身亡。

鄭姓兇嫌與死者平時關係緊密友好，因卻疑似發生爭執而持刀刺殺人，死者家屬聞訊背痛萬分。

據悉，警方到場時，年約20多歲的殺人兇嫌鄭姓男子仍在現場，並未離去，遭警方逮捕後全程配合偵辦，於今天下午依殺人罪遭移地檢署。

兩名男子今天凌晨，在屏東市大武路超商前，疑似發生口角衝突，鄭姓男子持利刃，刺傷對...
兩名男子今天凌晨，在屏東市大武路超商前，疑似發生口角衝突，鄭姓男子持利刃，刺傷對方腹部，當場血流不止倒地。圖／讀者提供
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殺人超商屏東
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