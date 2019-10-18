藍議員服務處遭開槍 竟因服務處小國旗掛太多

2019-10-18 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



國民黨桃園市議員劉安祺服務處昨晚遭2名槍手持空氣槍射擊，劉安祺險些遭彈擊，嚇得頭皮發麻，中壢警方逮到涉案者，2人稱是不滿劉服務處掛滿小國旗而犯案；桃園市議會國民黨團今天發出聲明，強調17天內發生2起黨籍議員服務處遭槍擊，痛批「桃園治安敗壞亮紅燈」，質疑犯案動機不單純，要求警方釐清真相，未來若再發生，局長陳國進應下台負責。

針對黨團質疑，桃園市政府警察局長陳國進表示，桃園市警方將加強桃園市議員的人身安全，也呼籲民眾保持理性，如有任何逾越法律的行為，桃園市警方決不寬貸，嚴辦到底。

服務處遭槍擊事件後，劉安祺仍心有餘悸，國民黨團今天中午特地請劉到黨團吃豬腳麵線「壓壓驚」，書記長梁為超、執行長徐玉樹、市議員周玉琴、呂淑真等人也到場關心慰問。

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劉安祺回想昨天事發過程，表示當時傍晚5點多剛回服務處，彎腰正要為手機充電時，只聽到「碰」一聲巨響，服務處外玻璃應聲碎裂，桌面噴滿玻璃碎片，走過去查看，才發現窗戶一個彈孔，想到子彈可能與他擦身而過，不僅頭皮發麻，警方獲報後逮到2名分別為19歲、20歲的犯嫌，他們供稱，犯案動機是因討厭劉服務處掛滿了小國旗，因此持槍發洩不滿。

劉說，他自認沒有得罪人，沒有與人吵架，亦無出入不良場所，地方上也與人為善，他懷疑幕後有人教唆犯案，也說住在南部的媽媽非常擔心，打電話來關心。

由於1日八德區市議員劉茂群服務處才驚傳槍擊事件，現場遺留黑色塑膠丸，由於事發現場無可疑人車經過，警方仍在追查當中，未料事隔17天，中壢區市議員劉安祺服務處又傳被開槍，再加上「村長」市議員詹江村在網路上被恐嚇「用槍打爆頭」等，引起國民黨團關注。

黨團書記長梁為超抨擊，居然因服務處國旗掛太多被開槍，難道桃園已經淪為「黑道治國」嗎？他認為，不管是劉茂群或劉安祺，歹徒犯案似乎有「針對性」，動機不單純；執行長徐玉樹則質疑，是否要塑造一種噤若寒蟬的氛圍，讓支持國民黨總統、立委的民代心生畏懼，再這樣下去，將嚴重傷害台灣自傲的民主自由， 黨團要求警方正視民代的人身及居家安全。