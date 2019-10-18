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美若通過「香港法案」，將激化美中新冷戰

傳港女箱屍案兇嫌有意赴台投案 士林檢方：一入境就抓

2019-10-18 16:14聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

在台灣殺死女友的19歲香港男子陳同佳，返港後僅被依洗黑錢罪判刑29月；有媒體報導，他下周刑滿出獄，已在牧師建議下同意來台投案，但希望不要被判死刑；負責偵辦此案的士林地檢署表示，他一入境馬上就會逮捕，一切依法處理。

星島日報報導，觸發港府修訂《逃犯條例》的殺人疑犯陳同佳，本月23日因洗黑錢案刑滿出獄，有牧師勸他出獄後前往台灣投案，為個人錯失承擔責任；陳同佳明白自己犯下大錯，願意下周出獄赴台投案。

星島日報又指，接觸陳同佳的牧師，已委託台灣律師處理投案相關事宜。

對此，士林地檢署表示，陳同佳在台灣犯下殺人，目前是通緝身分，他一入境，司法警察機關就會逮捕，而目前並沒有接獲陳同佳及他委任律師聯繫。

另外，星島日報也稱陳同佳雖願意赴台投案，但希望不要被判死刑；士林地檢署表示，一切依法處理。

陳同佳去年2月與女友潘曉穎來台旅遊，兩人在旅店發生爭執，陳懷疑潘劈腿，潘最後坦承已懷有前男友小孩，又被陳發現一段與不知名男性的性愛影片；陳發怒掐死潘，造成一屍兩命，隔日將潘大體裝進行李箱，載至淡水竹圍捷運站後方草地丟棄。

陳犯案後搭機返港，士林地檢署三度向香港律政司提出司法互助，但未獲回應，便在去年12月對陳宣布通緝，時效長達37年6個月；陳因有盜用死者信用卡，最後僅被依洗黑錢罪判刑29月。

有媒體報導，陳同佳（左）下周將刑滿出獄，已在牧師建議下同意來台投案，但希望不要被...
有媒體報導，陳同佳（左）下周將刑滿出獄，已在牧師建議下同意來台投案，但希望不要被判死刑。（取材自香港01）
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香港反送中殺人通緝死刑
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