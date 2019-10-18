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外籍移工賣毒 台男被抓咬出越籍、印籍上手

2019-10-18 13:27聯合報 記者林佩均／即時報導

台中市鄭男吸毒遭警方查獲，供出上手是越南籍「阿阮」賣毒給他，警方循線再逮捕逃逸移工「阿阮」，阮再指認是向印尼籍的「阿曼」取貨，兩人仗勢外籍移工身分卻在台灣販毒，台中地院判「阿阮」有期徒刑3年10個月、「阿曼」有期徒刑4年4個月，兩人刑期完後將驅逐出境。

判決書寫下，台中市鄭男因涉嫌毒品案遭警方逮捕，鄭男向警方供出賣他毒品的是越南籍逃逸移工NGUYEN VAN TOAN(阮文全，阿阮)。

經警授權，今年6月3日，鄭男以手機與阮聯繫要買毒，阮再聯繫上手印尼籍的AHMAD SOBIRIN(阿曼)，阿曼將毒品交給阮，阮再分裝10小包，警方趁阮與鄭交易時，當場人贓俱獲。

阮男向警方坦承，毒品來源是向印尼籍阿曼購買，警方在今年6月8日兵分兩路，分別在阿曼的南投住所與公司員工宿舍內發現毒品安非他命11包，查扣分裝袋、手機等物。

警方也查出，早在今年5月4日，阮員已透過臉書通訊軟體，與鄭姓男子通話，並約在西區三民路進行毒品交易，阮將安非他命交給鄭，鄭給付1萬3000元，完成毒品交易。

合議庭認為，阮男與阿曼都坦承不諱，且兩人非至親，不會花費心思規避查緝，可以認定兩人購入的毒品價位，比售出的價位還要低，可見兩人有從中賺取差價，不法牟利；考量阮男為越南籍逃逸移工、阿曼為印尼籍合法移工，兩人販賣毒品安非他命，已危害國民健康與社會治安，兩人服完刑或赦免後，將驅逐出境。

鄭男吸毒被警方逮捕，供出越南籍與印尼籍上手，警方一舉逮捕。記者林佩均／攝影
鄭男吸毒被警方逮捕，供出越南籍與印尼籍上手，警方一舉逮捕。記者林佩均／攝影
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毒品移工印尼
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