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幼兒園快樂參訪派出所 警加強宣導守法觀念

2019-10-18 12:40聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市龍潭區某幼兒園今日上午參訪龍潭分局聖亭派出所，進行戶外教學，師長與學童們近40人，分局藉由參訪，除了讓老師、家長及學童們知道警方工作內容，另宣導最新毒品包裝、詐騙手法、校園霸凌、反毒、交通安全等觀念，並以有獎徵答的方式，增進學童們對相關法律及常識的認知。

活動由龍潭分局在以保護學童安全為前提下與學幼童們同樂，熱情接待這群天真活潑的國家未來主人翁，介紹警察各項執勤裝備，其中在參訪派出所人犯留置區時，女警介紹說，「犯罪就會被警察抓來派出所銬起來喔！」小朋友們直說「我長大也要當警察抓壞人！」，另外藉由本次活動，加強反詐騙、毒品、預防犯罪、交通安全等宣導工作，並以有獎徵答的方式增加互動，參與活動的學童都樂在其中，學習到很多在幼兒園沒接觸的資訊，可以有效獲得各類的犯罪預防知識保護自己，也提升對警察工作的了解與認知。

龍潭分局長蕭欽杰呼籲，青少年及兒童心智尚未成熟，往往隨著整體社會環境發展、家庭結構及個人觀念的轉變等因素而改變，易產生錯誤觀念的偏差或犯罪行為而誤觸法網，甚至因從事不正當之休閒活動、涉足不良場所，而使其被害機率增加，期盼能透過宣導活動，預防犯罪及提升兒少的守法觀念。

桃園市龍潭區某幼兒園今日上午參訪龍潭分局聖亭派出所，龍潭分局藉此宣導反詐騙、毒品...
桃園市龍潭區某幼兒園今日上午參訪龍潭分局聖亭派出所，龍潭分局藉此宣導反詐騙、毒品、預防犯罪、交通安全等觀念。圖／龍潭分局提供
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桃園市龍潭區某幼兒園今日上午參訪龍潭分局聖亭派出所，分局藉此宣導反詐騙、毒品、預...
桃園市龍潭區某幼兒園今日上午參訪龍潭分局聖亭派出所，分局藉此宣導反詐騙、毒品、預防犯罪、交通安全等觀念。圖／龍潭分局提供
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桃園市龍潭區某幼兒園今日上午參訪龍潭分局聖亭派出所，龍潭分局藉此宣導反詐騙、毒品、預防犯罪、交通安全等觀念。圖／龍潭分局提供
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桃園市龍潭區某幼兒園今日上午參訪龍潭分局聖亭派出所，龍潭分局藉此宣導反詐騙、毒品、預防犯罪、交通安全等觀念。圖／龍潭分局提供
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桃園市龍潭區某幼兒園今日上午參訪龍潭分局聖亭派出所，龍潭分局藉此宣導反詐騙、毒品、預防犯罪、交通安全等觀念。圖／龍潭分局提供
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警察幼兒園
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