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妙齡女離奇暴斃疑一屍兩命 苗栗警調查中

2019-10-18 11:15中央社 苗栗縣18日電

雲林縣19歲廖姓女子與23歲楊姓男友同居在苗栗縣後龍鎮，15日離奇暴斃，由於廖女身上有許多新舊傷痕，家屬懷疑遭毆打致死，警方已著手調查。

廖女養父今天表示，15日接獲通知，養女被送往苗栗醫院已沒有生命跡象，經過急救仍宣告不治，他從雲林趕到苗栗認屍，發現養女頭部和身體布滿新舊傷痕，懷疑「遭毆打致死」。

廖父指出，養女從小個性較為叛逆，高中畢業原本到台北跟著姑姑學習美容美髮，3個月多前因做不慣，便向家人表示，男友要幫她介紹工作，才會前往苗栗與男友同居，意外發生前一天晚上，楊男也坦承和女友發生爭執，身上留有許多抓痕。

楊男表示，最近女友經常說肚子痛、頭暈，10月初前往婦產科檢查沒有異樣，但透過驗孕棒得知已經懷孕，原本準備先公證再結婚，不料，15日接近中午時分，發現女友躺在床上一動也不動，沒有呼吸和心跳，當時立即施做CPR，並請友人通知救護車，還是回天乏術。

楊男指出，女友每次吵架，就會做出自殘、撞牆壁的行為，自己只要看到就會上前抱住她制止，2人因此爆發拉扯，所以在身上留下傷痕，今年父親節還勸女友回家看養父，希望可以拉近她和家人的關係，對於女友突然去世，自己也感到非常難過。

苗栗縣竹南警分局表示，由於廖女家屬對死因存有疑慮，警方除了針對楊男製作筆錄，釐清2人生活感情狀況，也報請檢方進行相驗解剖，初步不排除與藥物有關，至於詳細死因仍有待進一步調查。

苗栗縣父親節婦產科
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