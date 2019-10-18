影／議員劉安祺服務處遭開空氣槍 洪嫌：對看板不滿意
2019-10-18 09:22
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
桃園中壢區議員劉安棋服務處昨日晚間5點，疑似遭人開槍，玻璃牆面遭擊碎，並留下彈孔，警方獲報後立即派員前往現場鑑識跡證，判定為空氣槍擊發BB彈所致，也已查獲2名開槍嫌犯及犯案的空氣槍1把，全案移送桃園地檢署偵辦。
警方表示，獲報後立即派員到場鑑識，警方調閱監視器追蹤涉案車輛，於桃園區富國路查獲88年次洪姓主嫌及89年次邱姓犯嫌，並至蘆竹區起獲犯案空氣槍1把，目前全案詢後移送桃園地檢署偵辦。服務處遭開槍的議員劉安祺說，平日勤做選民服務，未曾與人結怨，猜想可能因選舉快到了，有不理性的民眾以開槍的方式表達不滿，恐嚇意味濃厚。
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洪姓犯嫌表示，是因為對劉安祺的看板不滿意，所以才擅自拿家中弟弟的空氣槍對服務處開槍。案發6小時內，警方即掌握相關線索進而緝獲嫌犯，警方呼籲選舉期間如有任何不法情事，必定追查到底，不容許惡勢力向公權力挑戰。
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