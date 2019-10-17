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服務處疑遭BB槍擊碎整面玻璃！議員：未曾與人結怨

2019-10-17 23:02聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園有議員服務處驚傳槍響！今天晚間約5點左右，桃園中壢區議員劉安棋服務處遭人開槍，玻璃牆面遭擊碎，且留下彈孔，警方獲報後趕往現場，經初步鑑定，玻璃牆疑似是遭BB槍擊碎，現場無人傷亡，警方也已鎖定特定人士全力追查中。

警方表示，遭擊碎的玻璃牆上的彈孔無貫穿，初步排除開槍者使用火藥槍的可能，判斷牆上彈恐應該是BB槍造成。劉安棋說，平日勤做選民服務，未曾與人結怨，猜想可能因選舉快到了，有不理性的民眾以開槍的方式表達不滿，恐嚇意味濃厚。

中壢議員劉安棋服務處遭人開槍，玻璃牆遭擊碎，且留下彈孔。圖／劉安棋服務處提供
中壢議員劉安棋服務處遭人開槍，玻璃牆遭擊碎，且留下彈孔。圖／劉安棋服務處提供
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中壢議員劉安棋服務處遭人開槍，玻璃牆遭擊碎，且留下彈孔。圖／劉安棋服務處提供
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中壢議員劉安棋服務處遭人開槍，玻璃牆遭擊碎，且留下彈孔。圖／劉安棋服務處提供
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恐嚇
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