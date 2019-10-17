服務處疑遭BB槍擊碎整面玻璃！議員：未曾與人結怨

2019-10-17 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



桃園有議員服務處驚傳槍響！今天晚間約5點左右，桃園中壢區議員劉安棋服務處遭人開槍，玻璃牆面遭擊碎，且留下彈孔，警方獲報後趕往現場，經初步鑑定，玻璃牆疑似是遭BB槍擊碎，現場無人傷亡，警方也已鎖定特定人士全力追查中。