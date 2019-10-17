外送員遇攻堅 高雄勞工局：雇主指示避險未違法

2019-10-17 20:36 中央社 高雄17日電



高雄市警方今天指出，昨天晚上在新興區緝捕擁槍嫌犯時，遇到一名Foodpanda美食外送員正要送餐，高市勞工局調查，因雇主當時未要求外送員繼續送且指示避險，未違法。

高雄市前鎮警分局今天證實，昨天晚上外送員原本要上樓送餐給嫌犯，但嫌犯準備取餐時，開門驚見外頭有員警埋伏，情急下反鎖屋內，並從樓上扔槍。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

這名外送員事後也將「親臨攻堅現場」經歷截圖上傳，被轉載到臉書「爆廢公社」。外送員更親自留言「這地址警察攻堅…我不敢送，自己先買掉了」、「我不敢送…」、「外面便衣已經拔槍，裡面說如果要破門他們要開槍」。

然而，客服竟回答「麻煩你繼續送給客人，遲到沒關係，這邊可以幫你備註會遲點到」、「建議你先在附近等候一下再繼續送給客人」。

Foodpanda人員對此表示，網傳外送員和客服人員的對話截圖非真實情況，公司會考量外送員安全，沒有要求一定得完成這筆訂單。

Foodpanda人員指出，客服人員當時一開始確有請外送員先觀察一下狀況，請他稍等查看能否完成送餐，但外送員評估後回報不適合送餐，客服人員即請外送員將餐點送回店家，但外送員直接買下餐點，沒有送回店家。

高雄市勞工局指出，雇主需提供勞工安全環境，這名外送員已回報「這地址警察攻堅…我不敢送」，表明工作有危險之虞，而公司的回應「建議你在附近等候一下，再繼續送給客人」，顯示有指示員工避險，雇主並未違反職業安全衛生法。