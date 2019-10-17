親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

外送員車禍頻傳 「熊貓」出新招讓網友無言

外送員遇攻堅 高雄勞工局：雇主指示避險未違法

2019-10-17 20:36中央社 高雄17日電

高雄市警方今天指出，昨天晚上在新興區緝捕擁槍嫌犯時，遇到一名Foodpanda美食外送員正要送餐，高市勞工局調查，因雇主當時未要求外送員繼續送且指示避險，未違法。

高雄市前鎮警分局今天證實，昨天晚上外送員原本要上樓送餐給嫌犯，但嫌犯準備取餐時，開門驚見外頭有員警埋伏，情急下反鎖屋內，並從樓上扔槍。

這名外送員事後也將「親臨攻堅現場」經歷截圖上傳，被轉載到臉書「爆廢公社」。外送員更親自留言「這地址警察攻堅…我不敢送，自己先買掉了」、「我不敢送…」、「外面便衣已經拔槍，裡面說如果要破門他們要開槍」。

然而，客服竟回答「麻煩你繼續送給客人，遲到沒關係，這邊可以幫你備註會遲點到」、「建議你先在附近等候一下再繼續送給客人」。

Foodpanda人員對此表示，網傳外送員和客服人員的對話截圖非真實情況，公司會考量外送員安全，沒有要求一定得完成這筆訂單。

Foodpanda人員指出，客服人員當時一開始確有請外送員先觀察一下狀況，請他稍等查看能否完成送餐，但外送員評估後回報不適合送餐，客服人員即請外送員將餐點送回店家，但外送員直接買下餐點，沒有送回店家。

高雄市勞工局指出，雇主需提供勞工安全環境，這名外送員已回報「這地址警察攻堅…我不敢送」，表明工作有危險之虞，而公司的回應「建議你在附近等候一下，再繼續送給客人」，顯示有指示員工避險，雇主並未違反職業安全衛生法。

外送員高雄市警察
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

北市遠傳大樓前持美工刀與警對峙 男腹部見血送醫

2019-10-17 16:42

毒品交易衝突！談判到一半 男突亮西瓜刀揮砍

2019-10-17 16:12

你以為大車駕駛看的見你嗎？「你越靠近，危險性越高」

2019-10-17 15:51

嬤孫命喪砂石車輪下 傷心的阿姨揮打司機

2019-10-17 15:28

資優少女車禍命喪...「獨一無二的我」來不及實踐

2019-10-17 14:32

被連開4槍仍衝撞警車逃逸 嫌犯在淡水落網查獲毒品

2019-10-17 11:14

嬤騎機車載孫女放學 雙雙遭砂石車輾斃

2019-10-17 00:13

熊貓外送驚呆 目睹警破門攻堅 「我不敢送」

2019-10-16 23:45

高雄警攻堅查緝槍枝 對峙半小時後男子丟步槍滅證

2019-10-16 22:08

影／試管受孕夫卻外遇 單親媽養出資優女又天人永隔

2019-10-16 21:08

姊姊遭女子持刀刺傷腸子外露 妹妹感嘆：這社會病了

2019-10-16 17:48

安全卡重要 宜蘭半個月來7起外送員送餐車禍

2019-10-16 16:55

兩名外送員之死：平台經濟讓勞工更自由或更弱勢？

2019-10-16 15:49

拆南方澳斷橋 2船待拖 要取4件寶物

2019-10-11 23:40

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

28歲印尼籍漁工下月即將成婚 卻命喪跨港斷橋意外

2019-10-04 14:13

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44
看更多

熱門文章

獨／潤寅案驚爆水果盒藏金行賄 北檢押三人

2019-10-17 06:53

熊貓外送驚呆 目睹警破門攻堅 「我不敢送」

2019-10-16 23:45

高雄人倫悲劇 子持剪刺死母親

2019-10-17 15:05

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 母求法院重判抓去關

2019-10-17 13:08

資優少女車禍命喪...「獨一無二的我」來不及實踐

2019-10-17 14:32

疑超速又輾到掉落輪胎失控 大貨車從15公尺高架橋墜落

2019-10-17 15:34

影／6人像甕窯雞般被燒死 檢批「憐憫不花錢」求處死刑

2019-10-17 15:02

得知差點遭詐250萬元 婦人瞭解真相差點昏倒

2019-10-17 10:52

聯結車翻覆國三斜張橋附近 鋼條散落車道1駕駛送醫

2019-10-17 14:30

影／機車騎士遭擦撞 彈至對向車道被輾斃

2019-10-17 17:16

2殉職消防員無線電喊著「mayday」 最後一句求救聲音

2019-10-17 14:00

即刻救援！ 苗警迅速護送高燒小男嬰就醫

2019-10-17 12:43

潤寅詐貸案 福懋前副總黃明堂遭聲押

2019-10-16 23:57

嬤孫命喪砂石車輪下 傷心的阿姨揮打司機

2019-10-17 15:28

高雄警攻堅查緝槍枝 對峙半小時後男子丟步槍滅證

2019-10-16 22:08

高雄小港男子弒母 衛生局：原本明天就要家庭訪視

2019-10-17 16:14

殉職警消張哲嘉父母眼泛紅 盼另一個消防兒子平安

2019-10-17 10:00

上市公司福懋前副總黃明堂涉詐貸移送北檢

2019-10-16 22:28

撞死嬤孫兩人僅10萬交保 檢：讓他回家籌錢談賠償

2019-10-17 13:14

每月往生會員增加互助會倒閉 原告、被告都是被害人

2019-10-17 10:33

大男孩與嫩妹嘿咻15次 致她懷孕引產賠1萬5000元

2019-10-17 11:53

追求女同事被拒 恐嚇後果自負 掐她脖子摸胸被判刑

2019-10-16 22:27

嬤騎機車載孫女放學 雙雙遭砂石車輾斃

2019-10-17 00:13

高雄傳弒母事件 男子疑爭吵後持剪刀刺死母親

2019-10-17 14:55

韓粉在臉書反年改社團貼文遭辦社維法 法院裁定不罰

2019-10-17 15:32

被連開4槍仍衝撞警車逃逸 嫌犯在淡水落網查獲毒品

2019-10-17 11:14

台南帥警流利英語伸援手 惹哭菲國女移工頻致謝

2019-10-17 12:49

影／1張圖戳破騙局 抓出網路愛情騙子來圖是P圖

2019-10-17 11:46

潤寅詐貸案 福懋前副總等3人聲押

2019-10-17 00:16

老牌燃煤董座涉詐貸九億遭訴

2019-10-16 23:03

撞女博士成植物人 欣欣客運判賠3千萬

2019-10-17 00:24

影／逆倫弒母！死者母親3年12度聲請保護令 今年已6次

2019-10-17 17:42

影／李婉鈺控遭警察吃豆腐 要她道歉「做不到」

2019-10-17 16:30

挽回前女友不成 竟威脅要散布女友裸照

2019-10-17 13:06

用大卡車阻拒檢車 結果…只擋下警車

2019-10-17 00:33

女「短衣短褲」盤坐 已婚水電工上床強吻判1年10個月

2019-10-17 16:54

港女命案凶嫌快出獄 法務部隔海籲「繼續押人」

2019-10-17 17:18

元配車上錄到鹹濕對話呻吟聲 人夫婚外情曝光

2019-10-17 18:54

影／下車忘打P檔轎車衝向人群 勇警衝入駕駛座化解危機

2019-10-17 17:56

暫停罷工者優待機票 長榮挨罰

2019-10-17 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top