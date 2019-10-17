親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

歐盟與英國宣布達成脫歐協議 等待英國會表決

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

資優女國中生殞落 作文獨一無二的我成絕響

2019-10-17 18:09中央社 台中17日電

就讀台中市居仁國中語文資優班一年級的張姓少女，昨天放學時不幸喪生砂石車輪下，她在生日當天寫的作文「獨一無二的我」今天曝光，如今也成為絕響，令人唏噓。

就讀居仁國中國一資優班的張姓女學生，昨天下午4時多因為學校段考提早放學，由72歲的王姓外婆騎機車載送返家途中，行經東區自由路、進化路與建成路的五叉路口時，遭準備右轉進入建成路的砂石車撞上，當場將祖孫兩人捲入車底輾斃。

13歲的張姓少女是媽媽以試管方式好不容易生下來的小孩，國小成績優異，從東區跨區到居仁國中進入語文資優班，昨天學校段考，提早放學，外婆騎機車接她回家時，不幸發生這起死亡車禍，讓家人悲痛不已。

張姓少女在9月間生日當天寫下一篇作文「獨一無二的我」，家人表示，這是一名青春綻放的國一女生，還沒長大前的筆觸，如今讀來卻令人鼻酸。都還來不及實踐她在作文中的自我期許，就已折翼。

居仁國中則表示，這篇作文是導師的命題，昨天才發還給學生，如今發生此事，師生都很難過。

張姓少女的作文如下：

一雙每天都「變幻莫測」的眼睛，你永遠不知道明天的哪一隻眼睛是雙眼皮還是單眼皮。「呼吸很通順」的鼻子， 如果一般人的鼻孔直徑是一支零點三八的筆，那我就是零點五。有點厚但不至於是「香腸嘴」的嘴唇，嘴裡有兩排沒長歪也沒長斜的牙齒，這些就是我臉上呈現的樣子。

我的頭髮常常變變身成「鳥巢」！不修邊幅的模樣別人看了一定很不喜歡。我有著一身惱人的皮膚，一下子長痘痘一下子又過敏，好討厭啊！一個在這個年紀剛剛好的身高，在大人的世界裡還是略矮，所以還是要好好加油才行。

雖然我是語文資優生，但我覺得我也沒有比別人聰明多少。我是個很容易粗心的人，時常這裡漏寫一個，那裡又算錯，所以常因為粗心而「捶心肝」。尤其是看到段考成績的時候。

我很喜歡畫圖，但我不太喜歡參加比賽，因為國小的比賽好像都著重在「顏色」，而我的圖著重在「人物細緻度」。因此我得獎的次數少之又少。

對長輩或是不熟悉的人講話總是小心翼翼，但是我對熟人講話就很直接，一句話不經過大腦就從嘴裡說出來，不小心就傷了別人的心。這點真的很需要改善。但對於「改善」這件事，我表面看起來很積極，實際上根本就沒有，幾乎都只是紙上談兵，沒有實際的去做。以至於至今我都在原地踏步。

這就是我，獨一無二的我，我有很多缺點，也有優點，但我還是想把缺點「盡量」改掉，把優點變更多，造就一個更好的自己，雖然沒有那麼容易，但對我來說，如果有「實踐」的話，事情其實就已經進展一半了吧！

砂石東區
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

北市遠傳大樓前持美工刀與警對峙 男腹部見血送醫

2019-10-17 16:42

嬤孫命喪砂石車輪下 傷心的阿姨揮打司機

2019-10-17 15:28

毒品交易衝突！談判到一半 男突亮西瓜刀揮砍

2019-10-17 16:12

你以為大車駕駛看的見你嗎？「你越靠近，危險性越高」

2019-10-17 15:51

資優少女車禍命喪...「獨一無二的我」來不及實踐

2019-10-17 14:32

被連開4槍仍衝撞警車逃逸 嫌犯在淡水落網查獲毒品

2019-10-17 11:14

嬤騎機車載孫女放學 雙雙遭砂石車輾斃

2019-10-17 00:13

熊貓外送驚呆 目睹警破門攻堅 「我不敢送」

2019-10-16 23:45

高雄警攻堅查緝槍枝 對峙半小時後男子丟步槍滅證

2019-10-16 22:08

影／試管受孕夫卻外遇 單親媽養出資優女又天人永隔

2019-10-16 21:08

姊姊遭女子持刀刺傷腸子外露 妹妹感嘆：這社會病了

2019-10-16 17:48

安全卡重要 宜蘭半個月來7起外送員送餐車禍

2019-10-16 16:55

兩名外送員之死：平台經濟讓勞工更自由或更弱勢？

2019-10-16 15:49

急著迴轉送早餐 外送員違規遭女騎士撞上

2019-10-16 15:31

南投穀倉查獲製K毒 3男沒冷氣一周待4天

2019-10-16 13:17

拆南方澳斷橋 2船待拖 要取4件寶物

2019-10-11 23:40

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

28歲印尼籍漁工下月即將成婚 卻命喪跨港斷橋意外

2019-10-04 14:13

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44
看更多

熱門文章

資優生孫女今天段考 阿嬤接放學雙雙命喪輪下

2019-10-16 18:54

影／試管受孕夫卻外遇 單親媽養出資優女又天人永隔

2019-10-16 21:08

獨／潤寅案驚爆水果盒藏金行賄 北檢押三人

2019-10-17 06:53

熊貓外送驚呆 目睹警破門攻堅 「我不敢送」

2019-10-16 23:45

高雄人倫悲劇 子持剪刺死母親

2019-10-17 15:05

資優少女車禍命喪...「獨一無二的我」來不及實踐

2019-10-17 14:32

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 母求法院重判抓去關

2019-10-17 13:08

50年「金杯三角高粱酒」值多少？ 價錢曝光震驚網友

2019-10-16 20:43

段宜康判賠定讞 馬英九辦公室：讓造謠者記取教訓

2019-10-16 18:47

影／6人像甕窯雞般被燒死 檢批「憐憫不花錢」求處死刑

2019-10-17 15:02

獨／搶救台南版雷恩大兵！殉職消防員兄長可望返鄉

2019-10-16 19:58

疑超速又輾到掉落輪胎失控 大貨車從15公尺高架橋墜落

2019-10-17 15:34

得知差點遭詐250萬元 婦人瞭解真相差點昏倒

2019-10-17 10:52

潤寅詐貸案 福懋前副總黃明堂遭聲押

2019-10-16 23:57

即刻救援！ 苗警迅速護送高燒小男嬰就醫

2019-10-17 12:43

2殉職消防員無線電喊著「mayday」 最後一句求救聲音

2019-10-17 14:00

高雄警攻堅查緝槍枝 對峙半小時後男子丟步槍滅證

2019-10-16 22:08

嬤孫命喪砂石車輪下 傷心的阿姨揮打司機

2019-10-17 15:28

聯結車翻覆國三斜張橋附近 鋼條散落車道1駕駛送醫

2019-10-17 14:30

潤寅詐貸案 福懋顧問妻子移送北檢

2019-10-16 20:48

為了「大約在冬季」43首歌 齊秦槓上老東家求償千萬

2019-10-16 18:45

殉職警消張哲嘉父母眼泛紅 盼另一個消防兒子平安

2019-10-17 10:00

上市公司福懋前副總黃明堂涉詐貸移送北檢

2019-10-16 22:28

追求女同事被拒 恐嚇後果自負 掐她脖子摸胸被判刑

2019-10-16 22:27

大男孩與嫩妹嘿咻15次 致她懷孕引產賠1萬5000元

2019-10-17 11:53

撞死嬤孫兩人僅10萬交保 檢：讓他回家籌錢談賠償

2019-10-17 13:14

每月往生會員增加互助會倒閉 原告、被告都是被害人

2019-10-17 10:33

「活到老、學到老、玩到老」 不老阿嬤獨自環島旅行

2019-10-16 18:37

嬤騎機車載孫女放學 雙雙遭砂石車輾斃

2019-10-17 00:13

台南帥警流利英語伸援手 惹哭菲國女移工頻致謝

2019-10-17 12:49

影／1張圖戳破騙局 抓出網路愛情騙子來圖是P圖

2019-10-17 11:46

老牌燃煤董座涉詐貸九億遭訴

2019-10-16 23:03

影／機車騎士遭擦撞 彈至對向車道被輾斃

2019-10-17 17:16

潤寅詐貸案 福懋前副總等3人聲押

2019-10-17 00:16

撞女博士成植物人 欣欣客運判賠3千萬

2019-10-17 00:24

被連開4槍仍衝撞警車逃逸 嫌犯在淡水落網查獲毒品

2019-10-17 11:14

用大卡車阻拒檢車 結果…只擋下警車

2019-10-17 00:33

高雄小港男子弒母 衛生局：原本明天就要家庭訪視

2019-10-17 16:14

高雄傳弒母事件 男子疑爭吵後持剪刀刺死母親

2019-10-17 14:55

挽回前女友不成 竟威脅要散布女友裸照

2019-10-17 13:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top