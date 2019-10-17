資優女國中生殞落 作文獨一無二的我成絕響

2019-10-17 18:09 中央社 台中17日電



就讀台中市居仁國中語文資優班一年級的張姓少女，昨天放學時不幸喪生砂石車輪下，她在生日當天寫的作文「獨一無二的我」今天曝光，如今也成為絕響，令人唏噓。

就讀居仁國中國一資優班的張姓女學生，昨天下午4時多因為學校段考提早放學，由72歲的王姓外婆騎機車載送返家途中，行經東區自由路、進化路與建成路的五叉路口時，遭準備右轉進入建成路的砂石車撞上，當場將祖孫兩人捲入車底輾斃。

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13歲的張姓少女是媽媽以試管方式好不容易生下來的小孩，國小成績優異，從東區跨區到居仁國中進入語文資優班，昨天學校段考，提早放學，外婆騎機車接她回家時，不幸發生這起死亡車禍，讓家人悲痛不已。

張姓少女在9月間生日當天寫下一篇作文「獨一無二的我」，家人表示，這是一名青春綻放的國一女生，還沒長大前的筆觸，如今讀來卻令人鼻酸。都還來不及實踐她在作文中的自我期許，就已折翼。

居仁國中則表示，這篇作文是導師的命題，昨天才發還給學生，如今發生此事，師生都很難過。

張姓少女的作文如下：

一雙每天都「變幻莫測」的眼睛，你永遠不知道明天的哪一隻眼睛是雙眼皮還是單眼皮。「呼吸很通順」的鼻子， 如果一般人的鼻孔直徑是一支零點三八的筆，那我就是零點五。有點厚但不至於是「香腸嘴」的嘴唇，嘴裡有兩排沒長歪也沒長斜的牙齒，這些就是我臉上呈現的樣子。

我的頭髮常常變變身成「鳥巢」！不修邊幅的模樣別人看了一定很不喜歡。我有著一身惱人的皮膚，一下子長痘痘一下子又過敏，好討厭啊！一個在這個年紀剛剛好的身高，在大人的世界裡還是略矮，所以還是要好好加油才行。

雖然我是語文資優生，但我覺得我也沒有比別人聰明多少。我是個很容易粗心的人，時常這裡漏寫一個，那裡又算錯，所以常因為粗心而「捶心肝」。尤其是看到段考成績的時候。

我很喜歡畫圖，但我不太喜歡參加比賽，因為國小的比賽好像都著重在「顏色」，而我的圖著重在「人物細緻度」。因此我得獎的次數少之又少。

對長輩或是不熟悉的人講話總是小心翼翼，但是我對熟人講話就很直接，一句話不經過大腦就從嘴裡說出來，不小心就傷了別人的心。這點真的很需要改善。但對於「改善」這件事，我表面看起來很積極，實際上根本就沒有，幾乎都只是紙上談兵，沒有實際的去做。以至於至今我都在原地踏步。

這就是我，獨一無二的我，我有很多缺點，也有優點，但我還是想把缺點「盡量」改掉，把優點變更多，造就一個更好的自己，雖然沒有那麼容易，但對我來說，如果有「實踐」的話，事情其實就已經進展一半了吧！