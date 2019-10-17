北市遠傳大樓前持美工刀與警對峙 男腹部見血送醫

2019-10-17 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ／台北即時報導



50歲林姓男子今天下午2點半在台北市瑞光路的遠傳公司大樓前持刀自殘，警消人員獲報趕到，發現他持美工刀，情緒激動語意不清，腹部受傷流血。