毒品交易衝突！談判到一半 男突亮西瓜刀揮砍
2019-10-17 16:12
聯合報 記者陳俊智
／即時報導
新北一名黃姓男子因毒品交易與蘇姓男子發生爭執，去年6月約對方到土城談判時，突然持預藏的西瓜刀追砍，造成對方雙手及背部嚴重撕裂傷，今天被新北地方法院依重傷害未遂罪判刑3年。全案可上訴。
判決指出，黃男（31歲）積怨已久，談判時，蘇男才剛下車，他就拿出預藏的西瓜刀就朝對方劈砍。蘇男見狀雖急忙轉身逃跑，但雙手和背部仍在逃跑過程中被砍傷，其中左臂傷口最嚴重，傷口長達15公分且深及肌肉，所幸最後即時就醫。
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事發後，黃男被控殺人未遂和重傷害未遂等罪，但他否認犯行，辯稱帶刀只是想嚇唬蘇男，是對方在談判時出言挑釁，一時氣憤才會揮砍，目的是要給對方一個教訓，並沒有致人於死或重傷害的犯意，但說法未被採信。
法院調查，黃男明知西瓜刀刃長且鋒利，如對人體揮砍恐造成無法治癒或難以治癒的傷害，但他仍持刀朝蘇男劈砍，再加上蘇男遭砍傷的傷口均傷及肌肉，足以認定他有重傷害的不確定故意。
蘇男雖然還指控黃男有朝他頭部劈砍，行為涉及殺人未遂，但法院調查監視器畫面，內容未見黃男有朝頭部攻擊情形，最後以重傷害未遂論罪。
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