資優國中女與外婆遭砂石車撞死 駕駛10萬交保

2019-10-17 16:06 中央社 台中17日電



台中市居仁國中國一資優女學生昨天由外婆騎車接送返家時，2人遭砂石車捲入車底死亡。檢方今天相驗後，認為肇事的吳姓砂石車司機涉嫌過失致死，諭令以新台幣10萬元交保。

台中地檢署檢察官今天會同法醫，前往台中殯儀館相驗張姓女學生與王姓外婆的遺體，並在臨時偵查庭訊問肇事的47歲吳姓砂石車駕駛，檢方訊問後認為吳男涉嫌過失致死罪重大，諭令以10萬元交保候傳。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

張姓女學生昨天下午4時多因為學校段考提早下學，由72歲的王姓外婆騎機車載送返家途中，行經東區自由路、進化路與建成路的叉路時，遭準備右轉進入建成路的砂石車撞上，祖孫兩人捲入車底死亡。

檢方今天相驗時，張姓女學生的母親與外公、阿姨等家屬都到場，台中市教育局、學校等單位也派員關懷，檢方相驗後，吳男跪在臨時偵查庭外向家屬懺悔，女學生的家屬見狀情緒失控，上前打了吳男一巴掌。

肇事的吳姓砂石車駕駛應訊時表示，當時準備右轉時沒有看見祖孫兩人，撞擊後並不知道有撞到人，對此他感到很難過也很後悔，也想向家屬說聲對不起。