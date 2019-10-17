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港女命案 法務部籲港方續押陳同佳追訴殺人罪

2019-10-17 15:40中央社 台北17日電

港女命案凶嫌陳同佳本月可望獲釋，法務部今天呼籲港方秉持追訴殺人犯罪的執法立場，在陳男另案刑滿釋放前積極續押追訴，台灣將在對等、尊嚴及互惠基礎上迅速提供證據。

2018年2月，香港男子陳同佳涉嫌在台灣殺害同為港人的女友潘曉穎後，獨自返港，並於去年3月13日遭香港警方以謀殺案罪名拘捕。

由於台港沒有引渡協議，香港警方只能控告陳同佳盜竊及處理贓物罪，無法引渡陳同佳到台接受調查；且由於陳同佳認罪獲減刑，最終僅被判處29個月有期徒刑。

外傳陳同佳本月可望獲釋，法務部表示，陳同佳及被害人都是香港居民，且據了解香港檢警機關已掌握諸多未提供我方的在港證據，並懷疑陳男可能是在香港即預謀犯案，香港非無管轄權。

法務部指出，陳同佳所犯涉嫌殺人的重大刑案屬於萬國公罪，香港檢警機關也應依照其司法程序，持續積極偵辦，以還給被害人及其家屬公道。

法務部表示，士林地檢署透過法務部經由大陸委員會向香港政府提出2次司法互助協請調查取證，迄未獲回應；而陳同佳案發後潛逃回港，經士檢發布通緝，透過法務部經由陸委會向港府提出遣送被告來台接受偵審，也未獲回覆。

法務部今天正式呼籲港方秉持追訴殺人犯罪的執法立場，在陳同佳另案刑滿釋放前，積極續押追訴，台灣將在對等、尊嚴及互惠基礎上，迅速提供本案在台相關證據，使港方得以充分掌握台港兩地全案事證，以查明事實真相，依法追究刑責，實現公平正義。

香港殺人引渡
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