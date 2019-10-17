被連開4槍仍衝撞警車逃逸 嫌犯在淡水落網查獲毒品

2019-10-17 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市警方前天深夜在五股區成泰路連開4槍圍捕休旅車仍被衝撞逃逸，事後調閱沿途監視器追蹤，昨天下午先在淡水區新春街某社區尋獲車輛，埋伏至晚上逮捕到41歲林姓嫌犯，身上搜出毒品海洛因和注射針筒。

保安大隊員警是在前天晚上11時許，巡邏途經蘆洲區中正路時，與林嫌駕駛的休旅車迎面交會而過，查詢車號發現車主有毒品前科，於是在下一個路口迴轉，警覺性甚高的林嫌老遠看見警車調頭，馬上加速開溜。

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林嫌逆向、闖紅燈飆車衝上成蘆橋，警車鳴笛尾隨追捕，追到五股區成泰、州后路口慢車道，利用前方大卡車擋住去路，巡邏車再從後方包夾，這時蘆洲警分局成州派出所巡佐鄭錫文、警員邱炳龍巡邏路過，加入協助圍捕。

5名員警敲破休旅車駕駛座車窗和前擋風玻璃，準備強制逮捕林嫌，但被他倒車衝撞，員警連開4槍擊破左側前、後輪，休旅車仍硬開上右側人行道加速逃逸，員警再上車跟著衝上人行道追至路口，已看不清他往哪個方向逃逸。

後來蘆洲警分局調閱監視器，發現林嫌開車上關渡橋逃往淡水方向，專案小組下午4時許在淡水區新春街某社區地下停車場尋獲黑色休旅車，並在附近埋伏至晚間9時45分發現林嫌返回，馬上壓制逮捕，並在他身上搜出1小包海洛因和注射針筒，車上沒有找到其他違禁品。