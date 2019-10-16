熊貓外送驚呆 目睹警破門攻堅 「我不敢送」
2019-10-16 23:45
聯合報 記者邱奕能
、林伯驊
／高雄即時報導
高雄前鎮警分局今晚近9點，在新興區新田路、林森路附近某大樓進行攻堅，破門之際，通緝犯高姓男子突然將一把突擊步槍從4樓丟下，警方隨即將他壓制逮捕，又在屋內客廳搜到一顆子彈，高的母親也趕緊替兒子辯稱只是玩具槍，警方將再進行鑑定，預計先把高解送歸案。
據了解，21歲高姓男子涉嫌殺人未遂、槍砲、毒品等案，遭到通緝，前鎮分局近期接獲情資指他涉持有槍枝，鎖定他的行蹤，今晚前鎮、保大等警方前往位於新興區住處逮人。
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不料，大批警方到高姓男子的4樓住處門外，高察覺不對勁拒絕開門，但他同時還叫熊貓外送員也抵達，警方原想埋伏在旁，趁他開門拿取食物時一舉衝入，不料高從門縫隙發覺不對勁，拒絕開門。
雙方又僵持超過半小時，警方遂決定強行破門攻堅，此時高趁機將一把疑似突擊步槍，從陽台丟下樓，警方見狀立即壓制他，並搜索屋內，在客廳發現一顆90手槍的子彈。
由於高姓男子從4樓將槍丟下，險些砸中路人，警方封鎖現場後查扣該把步槍，初步認為較不像制式，但有無殺傷力還需經過鑑定，警方擬將長槍、子彈都送驗，也帶高回分局製作筆錄。
後來，臉書社團「爆廢公社」也流出該名外送員心聲，他向同事傳遞訊息說「外面便衣已經拔槍」、「裡面說如果要破門他們要開槍」、「我不敢送」等，不過同事也鼓勵他繼續送，等待一下沒關係。
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