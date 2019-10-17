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嬤騎機車載孫女放學 雙雙遭砂石車輾斃

2019-10-17 00:13聯合報 記者陳宏睿／台中報導

吳姓砂石車駕駛昨天下午行經台中市東區自由路、建成路時，與王姓婦人載孫女的機車發生...
吳姓砂石車駕駛昨天下午行經台中市東區自由路、建成路時，與王姓婦人載孫女的機車發生碰撞，祖孫二人命喪輪下，監視器拍下案發瞬間。 記者陳宏睿／翻攝
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七十二歲王姓老婦昨天騎機車載就讀國一資優班的張姓外孫女回家途中，在台中市區遭砂石車撞上；祖孫倆倒地被車輪輾過、拖行，命喪輪下。少女的外公及母親獲知後泣不成聲，哭喊「一個幸福的家庭就毀了」，詳細肇因由警方調查。

警消調查，昨天下午四時許，吳姓男子（四十七歲）駕駛砂石車沿台中市東區自由路行駛，行經建成路口時欲右轉地下道，疑因內輪差視線死角，未注意右前車頭處由王姓老婦騎乘、搭載十三歲外孫女的機車。

機車被拖行十四公尺，吳姓男子才知釀禍而下車察看，但祖孫倆已血肉模糊、明顯死亡。面對警方調查，吳稱「沒有看到」。

據悉，張姓少女來自單親家庭，張母與丈夫十多年前努力多次才以試管受孕懷上張女，但張父後來因外遇而離婚，少女由張母獨力扶養。少女從小表現傑出，國小時就因品學兼優，畢業時獲市長獎，上國中後又因英文能力優秀，入選資優班。

張母因為是護理人員，平常工作繁忙，少女平常上下學有時搭乘公車，有時由外公、外婆騎機車載送她。

昨天是少女學校段考的日子，上午由少女外公載去學校，下午放學時，外婆見天氣變冷，送衣物到學校，並載外孫女回家，未料返家途中發生意外。

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